أفضل 7 وجبات خفيفة لخفض نسبة السكر في الدم

اختيار الوجبات الخفيفة الصحية عاملا أساسيا في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، خاصة لمن يعانون من مرض السكري أو يسعون للوقاية منه.

فيما يلي، 7 وجبات خفيفة تساعد في ضبط مستوى السكر بالدم، وفقا لموقع "verywell Health".

الفستق والمكسرات

الفستق لا يرفع مستويات السكر، بل يساعد على خفضها، بفضل غناه بالبروتين والألياف.

فول الصويا الأخضر

يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، إضافة إلى مركب "الفيتويستروجين" الذي يعزز تنظيم سكر الدم بشكل فعال.

التفاح مع زبدة المكسرات

مزيج من الألياف والبروتين والدهون الصحية، يسهم في إبطاء امتصاص السكر والحفاظ على استقراره في الدم.

بذور اليقطين

تناول نحو 56 جراماً منها قد يساعد على خفض سكر الدم بعد الوجبات، نظرا لمحتواها الطبيعي من البروتين والألياف والدهون.

الزبادي مع التوت

وجبة منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالبروتين، لكن يفضل الزبادي العادي غير المحلى مع إضافة التوت أو القليل من العسل لتفادي السكريات المضافة.

البيض المسلوق

مصدر ممتاز للبروتين بدون كربوهيدرات، ويرتبط بانخفاض السكر في الدم وتحسين حساسية الإنسولين عند تناوله بانتظام.

الجبن القريش مع الخيار

خيار غني بالبروتين وقليل الكربوهيدرات، لا يرفع مستوى السكر، ويدعم توازن الإنسولين عند دمجه مع شرائح الخيار كوجبة خفيفة.

اقرأ أيضا:

فقدان الأسنان.. أثر جانبي خفي لـ انقطاع الطمث

أكثر من مجرد نكهة.. 6 توابل تعزز صحتك بشكل طبيعي

في هذه الحالة التهابات المسالك البولية علامة على سرطان الكلى

كيف يؤثر تناول التفاح يوميا على مستويات الكوليسترول؟

نوع أعشاب مضاد للبكتيريا ويحارب العدوى.. تناوله



