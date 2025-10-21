خلال 15 عاما.. امرأة تنفق ثروة ضخمة على 400 عملية تجميل

انتشرت مؤخرا صورة لسيدة كورية جنوبية تكشف عن إنفاقها 300 مليون وون (210 آلاف دولار) على نحو 400 عملية تجميل خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.

وخلال ظهورها في البرنامج الترفيهي الشهير "لا بأس أن تكون من المريخ" على قناة tvN STORY، كشفت جيل لي وون أنها لجأت إلى الجراحة التجميلية لأول مرة عام 2010، ولم تتراجع عن قرارها منذ ذلك الحين.

أثناء دراستها لامتحان الكلية، بدأت تكتسب وزنًا، وبدأ الناس يسخرون من قوامها الممتلئ، لاحقا، بدأ أحد المقربين لها سابقا بانتقاد مظهرها، ما دفعها للخضوع لجراحة تجميلية.

وعلى الرغم من أن جيل لم تفصح عن أول عملية جراحية خضعت لها، إلا أنها فتحت عينيها على الإمكانيات المتاحة، حيث خضعت لمئات العمليات منذ ذلك الحين، ورغم أنها أنفقت ثروة طائلة على تحولها الجسدي، إلا أنها لا تنوي التوقف في أي وقت قريب، بحسب odditycentral.

تذكرت جيل لي وون قائلةً: "كان حبيبي، الذي كنت أواعده بين السابعة والعشرين والثلاثين من عمري، ينتقد مظهري باستمرار، ما دمر ثقتي بنفسي، أردت تغيير نفسي تماما، ومع ذلك، لا أندم على خضوعي لجراحة تجميل، الآن، أشعر بالثقة تجاه مظهري".

وبعد أن خضعت للعديد من الإجراءات التجميلية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، ذكرت جيل عملية زرع الدهون في الجبهة، وإعادة تشكيل الأذن، وجراحة الجفن المزدوج، وتصحيح العين، وعمليات الأنف، وجراحة إزالة الغمازات، وتحديد الذقن والوجه، وجراحة الغمازات، وإزالة الغمازات، وحشو الشفاه، وإذابة الحشو، وحشو الكتف.

إضافة إلى حقن البوتوكس في عضلة الرافعة للكتف، وحشو تجاعيد الرقبة، وحشو عظم الترقوة، والوخز بالإبر في الأرداف، وجراحة شفط الدهون لكامل الجسم، وحقن الخلايا الجذعية الوريدية، وعلاجات الجلد المختلفة.

إذا أضفت إجراءات التجميل وزيارات طبيب الأمراض الجلدية، سنجد أنها خضعت لحوالي 400 علاج إجمالا، هذا العدد تراكم مع مرور الوقت، كما قالت المرأة الكورية الجنوبية.

رغم أنها لا تزال تجد أشياء ترغب في تغييرها، قررت جيل لي وون اتباع نصيحة طبيب في عيادة شفط الدهون التي زارتها، والذي نصحها بالتوقف عن الجشع والتركيز على الحفاظ على قوامها الحالي.

ومع ذلك، فهي تزور عيادات الجلدية والطب الشرقي بشكل شبه يومي للحفاظ على نضارة مظهرها.