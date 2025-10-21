6 عادات يومية تضعف جهاز المناعة دون أن تشعر

يعد جهاز المناعة خط الدفاع الأول في الجسم، إلا أنه يتأثر أكثر مما نتصور بالعادات اليومية البسيطة. فبين ضغوط العمل، وقلة النوم، والأنظمة الغذائية غير المتوازنة، نرتكب أخطاء تضعف مقاومة الجسم للعدوى دون أن ندرك.

فيما يلي يرصد لكم مصراوي لايف ستايل أبرز الأخطاء اليومية التي تدمر جهاز المناعة، وفقا لتقارير Harvard Health Publishing و Cleveland Clinic:



قلة النوم المزمنة

النوم هو الوقت الذي يعيد فيه الجهاز المناعي تنظيم نفسه. قلة النوم تخفض إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مقاومة الفيروسات. وتوصي الأبحاث بالنوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا للحفاظ على مناعة قوية.

الإفراط في الوجبات السريعة والسكريات

النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة والسكريات يضعف استجابة الجهاز المناعي. كما أن تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يثبط عمل خلايا المناعة لعدة ساعات بعد الوجبة.

قلة الحركة والخمول الطويل

النشاط البدني المنتظم يعزز الدورة الدموية، مما يساعد خلايا المناعة على التحرك داخل الجسم بكفاءة. أما الجلوس لفترات طويلة، فيبطئ من الدفاعات الطبيعية ويزيد من الالتهابات الداخلية.

التوتر المستمر

التوتر ليس مجرد شعور نفسي، بل حالة بيولوجية تؤثر على المناعة. إفراز الجسم المستمر لهرمون الكورتيزول في أوقات الضغط يقلل من قدرة الجسم على مكافحة العدوى والالتهابات.

التدخين

التدخين يضعف بطانة الشعب الهوائية، ويقلل مناعة الجهاز التنفسي تحديدا، مما يجعل المدخنين أكثر عرضة لنزلات البرد والأمراض المزمنة.

إهمال شرب الماء

الماء يساعد في نقل المغذيات وطرد السموم من الجسم. أما الجفاف المزمن فيرهق الجهاز المناعي ويزيد فرص الإصابة بالعدوى ونزلات البرد.