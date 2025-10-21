

ربما يمتلك سلاتر جونز، ابن ولاية ألاباما، أغلى عين اصطناعية في العالم، بعد أن فقد عينه اليمنى نتيجة مرضٍ خطير، لجأ صاحب متجر المجوهرات الشاب إلى خبير العيون الاصطناعية جون ليم ليصنع له عينًا اصطناعية مصممة خصيصًا تعكس هويته الحقيقية كمصمم مجوهرات.

تتوسط العين الفريدة، المرصعة بماسة عيار قيراطين، بريق ساحر عند انعكاس الضوء عليها، ما يجعلها محط أنظار الجميع أينما ذهب جونز، بحسب odditycentral.

وقال جونز عن عينه غير العادية: "لقد فقدت عيني، لكنها جلبت ضوءًا جديدًا إلى حياتي"، مضيفًا أن الماس جعلها أكثر من مجرد جهاز طبي بسيط؛ لقد جعلها قطعة فنية.

وقال جون ليم عن العين الاصطناعية الفريدة من نوعها: "لقد صنعت حوالي 10 آلاف عين اصطناعية لأطفال صغار تصل أعمارهم إلى ستة أسابيع ولأطفال كبار السن تصل أعمارهم إلى 101 عام، ولكن هذه هي العين الاصطناعية الأكثر قيمة من حيث المواد".

وحظيت عين سلاتر جونز الماسية باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن كشف عنها للجمهور لأول مرة قبل أشهر.

ولكن بينما أشاد البعض بإبداعه، أعرب آخرون عن قلقهم على سلامته بسبب الخطر الواضح المتمثل في المشي مع وجود ماسة حقيقية في عينك.

"ألا يجب عليك أن تكون حذرا في كل مرة تخرج فيها؟" سأل أحد الأشخاص.