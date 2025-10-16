جنة على البحر الأحمر.. صحفية بريطانية تروي تفاصيل إقامتها في شرم الشيخ

في تقرير نشرته صحيفة Daily Mail البريطانية، وصفت الكاتبة والرحالة جووينا رايلي تجربتها في مصر بأنها "رحلة إلى الجنة"، بعد زيارتها لاثنين من أفخم فنادق العالم، بدءًا من منتجع فورسيزونز شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، وحتى فورسيزونز نايل بلازا في قلب القاهرة.

تقول رايلي إنها غادرت سماء لندن الرمادية لتصل بعد 5 ساعات فقط إلى مدينة شرم الشيخ المشمسة، حيث استقبلها طاقم المنتجع بعصير الجوافة الطازج ومشهد استوائي تحيط به مئات أشجار النخيل.

وتضيف: "المكان أقرب إلى قرية عربية فاخرة منه إلى فندق؛ يمتد على كيلومتر من الشاطئ الخاص، ويضم أكثر من 280 غرفة ومسبحين طبيعيين".

وصفت الصحفية البريطانية غرف الإقامة بأنها "تحفة من الفخامة الهادئة"، بألوان كريمية دافئة، وسرير ملكي ضخم، وشرفة مطلة على البحر، فضلًا عن تفاصيل دقيقة مثل ستائر تعمل بالتحكم عن بعد وزهور طبيعية تتجدد يوميًا، حتى الحمام، كما تقول، "يشبه سبا متكامل بمرآة مزودة بتلفاز وإضاءة بثلاث درجات وأحواض رخامية مزدوجة".

خلال إقامتها، خضعت لجلسة تدليك بزيت جوز الهند قالت إنها أزالت عنها توتر الكتابة المتواصل، وتناولت وجبة إفطار مصرية في مطعم "عربيسك" شملت الفول والطعمية والفطير المشلتت والشكشوكة، أما وقت الظهيرة، فكانت تتوجه إلى الشاطئ الخاص لتستمتع بالغطس في مياه البحر الأحمر، حيث "اللون الأزرق المتدرج والحياة البحرية المدهشة".

من هناك، انتقلت رايلي إلى القاهرة لتقيم في فندق "فورسيزونز نايل بلازا"، المطل على نهر النيل. وتقول إن اختلاف الأجواء كان مذهلًا: "في شرم الشيخ، الوقت يتوقف، لا تسمع سوى صوت الأمواج. أما في القاهرة، فالحياة تنبض في كل اتجاه، من أبواق السيارات إلى صخب الشوارع".

من جناحها في الطابق السابع والعشرين، تابعت مشاهد النيل عند الغروب، وزارت الأهرامات والمتحف المصري ومتحف الحضارة بصحبة المرشدة المصرية إيمان خيري، ووصفت لحظة رؤيتها للأهرامات بأنها "أشبه بالحلم أو لوحة من الماضي".

اختتمت رحلتها بفطور بدوي خاص على الشاطئ، قالت إنه "أفضل وداع يمكن تخيله لمصر"، وتضيف في ختام تقريرها: "بين دفء الضيافة المصرية وسحر التاريخ والطبيعة، شعرت أنني لم أزر بلدًا فحسب، بل عشت تجربة روحانية من الجمال والدهشة".

