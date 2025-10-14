لماذا يتخلى سكان أمريكا وكندا عن الدش و"البانيو"؟.. إليك السر

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تحولا ملحوظا في عادات النظافة الشخصية، حيث يتجه عدد متزايد من السكان إلى استخدام البيديه والمراحيض الذكية المزودة بخاصية دش الماء بدلا من الاعتماد الكامل على البانيو والدش التقليدي.

تفضيل طرق النظافة السريعة

وفقا لـ glavnoe، يفسر الخبراء هذا التوجه بعدة أسباب ثقافية وبيئية واقتصادية، أبرزها أن الحمامات في أغلب المنازل الأمريكية والكندية غالبا ما تكون ذات مساحات صغيرة لا تسمح بتركيب بانيو كبير، كما أن نمط الحياة السريع يدفع الناس إلى تفضيل طرق النظافة السريعة والفعالة.

ويعتبر البيديه أو المرحاض الذكي جهازا مدمجا يوفر دشا مائيا لتنظيف الجسم، مع مزايا إضافية مثل المقاعد المدفأة، وضغط الماء القابل للتعديل، والتجفيف بالهواء، مما يحسن من مستوى النظافة الشخصية ويقلل من الاعتماد على ورق التواليت.

من الناحية البيئية، يساهم استخدام البيديه في تقليل استهلاك المياه مقارنة بملء البانيو، كما يقلل من استهلاك ورق التواليت، ما يجعله خيارا صديقا للبيئة.

تؤكد الدراسات أن هذه التكنولوجيا تعزز النظافة الشخصية وتساعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الحفاظ على استقلاليتهم في النظافة، كما تقلل من مخاطر الإصابة بالتهابات الجلد.

في ظل هذه التطورات، باتت المراحيض الذكية والبيديه أكثر انتشارا في المنازل الأمريكية والكندية، خاصة مع زيادة الوعي الصحي والاهتمام بالاستدامة.

اقرأ أيضا:

5 علامات مبكرة تنذر بارتفاع الكوليسترول في الجسم

علامة شائعة تظهر في الصباح تدل على الإصابة بالسرطان

طفل يتعرض لسكتة قلبية بعد تلقيه التطعيم.. ما القصة؟

علبة واحدة فقط.. مفاجأة صادمة عن تأثير المشروبات الغازية على الكبد

5 فوائد مذهلة لعصير المانجو على صحة الجسم