بعد تأييد الاستئناف.. هل حكم حبس "طفل المرور" 3 سنوات نهائي؟ محامٍ يجيب

قال المحامي سيد معوض، دفاع الطالب المعتدى عليه من قبل أحمد أبو المجد الشهير بـ"طفل المرور" وأصدقائه بـ"عصا بيسبول" أمام إحدى المدارس في منطقة المقطم، إن المتهمين ودفاعهم لم يحضروا جلسة الاستئناف، لذلك قضت المحكمة بتأييد حبسهم 3 سنوات.

وتابع معوض، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن حكم محكمة مستأنف جنح المقطم ليس نهائيًا، والمتهمين أمامهم فرصة أخيرة بتقديم معارضة استئنافية.

وكانت محكمة مستأنف جنح المقطم أيدت حكم حبس أحمد أبو المجد، المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، وأصدقائه 3 سنوات مع الشغل، في اتهامهم بالتعدي على طالب باستخدام عصا "بيسبول" أمام إحدى المدارس بمنطقة المقطم.

وفي وقت سابق محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها ضد أحمد أبوالمجد بالسجن لمدة 3 سنوات في اتهامه تعاطي المواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7876 لسنة 2025 أن أحد أصدقاء المتهم تواصل معه وأبلغه بتعرض شقيقته لمضايقات من أحد الطلاب، فانتقل المتهم برفقة صديقيه إلى محيط المدرسة، حيث وقعت مشاجرة تعدى خلالها المتهمون على عدد من الطلاب مستخدمين عصا بيسبول، ما أسفر عن إصابة الطالب المجني عليه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين فروا عقب الواقعة قبل أن يتم ضبطهم لاحقًا، وبعرضهم على جهات التحقيق تقرر إحالتهم للمحاكمة، مع إخلاء سبيلهم.

اقرأ أيضًا:

"يتيمة ويتولى أمرها".. ليلة مقتل "إسلام" دفاعًا عن فتاة من التحرش بعين شمس

وعد زواج انتهى بـ4 جثث.. ماذا قال المتهم بقتل "زيزي" وأولادها في اللبيني؟

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع رقص خادشة للحياء بالإسكندرية