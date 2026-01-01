"أفضل من أهداف صلاح".. مجدي عبد الغني يتحدث عن هدفه في كأس العالم

بعد ساعات من وفاة عم لاعبنا محمود صابر، تلقي محمد شحاته نجم الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، صدمة كبيرة قبل مواجهة بنين في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025-2026، بتلقيه خبر وفاة جدته.

وكتب أحمد شحاته شقيقه نجم الفراعنة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله ستي أم جمال شحاتة، نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة".

كان محمود صابر لاعب المنتخب الوطني، استقبل أمس خبر وفاة عمه، خلال تواجده في معسكر الفراعنة، وقام بنعيه عبر حسابه الشخصي.

ويلتقي منتخب مصر تحت قيادة المدرب الوطني حسام حسن بنظيره بنين، يوم الإثنين الموافق 5 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

منتخب مصر حسم تأهله إلى دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.