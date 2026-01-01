لأول مرة منذ تأسيسها.. تراجع النمو السكاني في إسرائيل إلى أدنى مستوى

سجلت وتيرة النمو السكاني في إسرائيل تراجعًا ملحوظًا، لتهوي إلى 0.9% خلال العام الحالي، وهي النسبة الأدنى منذ تأسيس الدولة وبدء العمل بالسجل السكاني عام 1950، بعد أن كانت تزداد سنويا بنسبة لا تقل عن 1.5%.

وأظهر تحليل نشره "مركز طاوب" لأبحاث السياسة الاجتماعية، الأربعاء، أن هذا التراجع نتج عن تقاطع ثلاثة عوامل رئيسة: ارتفاع عدد الوفيات، التراجع المتواصل في معدلات الولادة، وارتفاع عدد المهاجرين من إسرائيل مقابل القادمين إليها.

وأكد البروفيسور أليكس فاينرب الذي أعدّ الدراسة، أن "فترة الذروة في النمو الطبيعي في إسرائيل انقضت، والنمو الطبيعي سيتراجع".

انكماش معدلات الخصوبة

ورصدت الدراسة تراجعا حادا في نسب ولادات النساء العربيات (المسلمات والمسيحيات والدرزيات) بنسبة 30% خلال السنوات الماضية، كما بدأت مؤشرات التراجع تظهر لدى النساء اليهوديات؛ حيث انخفض معدل الولادات بين العلمانيات والمحافظات من 2.2 طفل إلى 1.7 طفل حاليا، وتراجع لدى المتدينات من 3.74 إلى 2.3 طفل، فيما يتوقع تراجع ولادات المجتمع الديني (الحريدي) من 6.48 إلى 4.3 طفل.

وأشارت الدراسة إلى أن قرابة 15% من أطفال المجتمع "الحريدي" يهجرون طائفتهم عند بلوغ سن الشباب، مما يؤثر على الثقل الديموغرافي لهذه الفئة.

أزمة الهجرة وارتفاع الوفيات

ولأول مرة، سجلت إسرائيل ميزان هجرة سلبيا في عام 2025، حيث زاد عدد المغادرين عن القادمين بـ37 ألف شخص.

وكشفت المعطيات أن عدد المهاجرين إلى إسرائيل في الأشهر التسعة الأولى من 2025 هو الأدنى منذ عام 2013، بينما ارتفع عدد الإسرائيليين المولودين في البلاد الذين قرروا الهجرة منها إلى أكثر من 30 ألفا في العام نفسه.

وفي سياق متصل، أدى وصول فئات عمرية كبيرة من اليهود والعرب إلى سن السبعينات والثمانينات إلى زيادة مستمرة في نسب الوفيات، مما ساهم في كبح النمو السكاني.

تراجع متوسط الأعمار

وأظهرت معطيات "دائرة الإحصاء المركزية" في إسرائيل، تراجع متوسط الأعمار في عام 2024 لأول مرة منذ عام 2020 (باستثناء قتلى الحرب على غزة).

وانخفض متوسط عمر الرجال اليهود إلى 82.1 عاما، والرجال العرب إلى 77.7 عاما، فيما تراجع متوسط عمر النساء اليهوديات إلى 85.8 عاما، والعربيات إلى 83.2 عاما.

وفي الوقت الراهن، يبلغ عدد سكان إسرائيل 10 ملايين و178 ألف نسمة، إلا أن الحسابات الدقيقة والتي تستثني سكان القدس الشرقية البالغ عددهم 380 ألفا، والجولان السوري 24 ألفا، تشير إلى أن العدد الفعلي لم يتجاوز 10 ملايين نسمة بعد، حيث يشكل اليهود والعائلات المختلطة 76.3%، بينما تبلغ نسبة العرب حوالي 20%.