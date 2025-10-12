معزول عن العالم.. معلومات عن فريد رامسديل الفائز بجائزة نوبل للطب

منحت جائزة نوبل في الطب لعام 2025 إلى العالم الأمريكي فريد رامسديل.

وبالرغم من ذلك لم تتمكن لجنة نوبل من الوصول إلى عالم المناعة الذي كان هاتفه في وضع الطيران لأنه كان في رحلة للمشي لمسافات طويلة والتخييم، لكنها تمكنت أخيرا من الوصول إلى زوجته، وفقا لـ "theguardian".

عبر الأمين العام للجنة نوبل، توماس بيرلمان، عن قلقه الشديد، قائلا: "عندما تواصلنا مع زوجته كانتا لا تزالان في البرية المليئة بالدببة الرمادية، لذلك عندما صرخت شعر بالقلق البالغ".

وأضاف: "شعر فريد شعور بالسعادة خاصة أنه لم يكن يتوقع نيل الجائزة على الإطلاق".

وأوضح بيرلمان أن رامسديل وزوجته لورا أونيل كانا في طريق العودة إلى الفندق عندما اضطروا للتوقف لإصلاح عطل في السيارة.

وفي تلك اللحظة فتحت زوجته هاتفها المحمول وشاهدت عشرات رسائل التهنئة التي أكدت الخبر".

وتقاسم رامسديل الجائزة المرموقة لعام ٢٠٢٥ مع ماري برونكو من معهد بيولوجيا الأنظمة في سياتل وشيمون ساكاجوتشي من جامعة أوساكا في اليابان، وذلك لاكتشافاتهم المتعلقة بوظائف الجهاز المناعي .

وسيحصلون على جائزة قدرها ١١ مليون كرونة سويدية (حوالي ٨٧١,٤٠٠ جنيه إسترليني).

وتحتفي الجائزة باكتشافٍ جوهري يتعلق بالخلايا التائية، وهي عنصر أساسي في الجهاز المناعي.

والخلايا التائية هي نوع من خلايا الدم البيضاء، تنتج في نخاع العظم، وتساعد على رصد الميكروبات الغازية والقضاء على الخلايا المصابة أو

السرطانية، وغالبا ما يشار إليها باسم حراس الأمن.

وكشف بيرلمان أنه لم يتمكن من التواصل إلا مع ساكاجوتشي، لكن رامسديل، البالغ من العمر 64 عاما، ظل معزولا عن العالم الخارجي.

