جدل بعد فيديو لبلوجر يرمي ابنه في بحيرة.. لن تتوقع ما حدث

أثار المؤثر الأمريكي غاريت جي، صاحب صفحة "عائلة قائمة الأمنيات" جدلا واسعا بعد نشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يلقي ابنه البالغ من العمر 7 سنوات من فوق جرف في بحيرة باول، في تجربة قال إنها تهدف لمساعدة الطفل على تجاوز مخاوفه.

الفيديو الذي تداوله آلاف المستخدمين على منصات التواصل، أظهر جي وهو يقدم خطابا تحفيزيا لابنه كاليهان قبل أن يحمله ويلقيه في الماء، ورغم ابتسامة الأب، اعتبر كثير من المتابعين المشهد "خطيرا وغير مسؤول"، لتنهال الانتقادات الحادة ضده، بحسب مجلة "بيبول".

وفي محاولة لتهدئة موجة الهجوم، أكد جي في تصريحات لمجلة "بيبول" أن ما حدث ليس دعوة للتقليد ولا نصيحة أبوية، مشددا على أن السلامة تأتي أولا، ثم تعلم تحدي النفس، وأخيرا الاستمتاع بالمغامرة.

وأضاف: "كل طفل مختلف، ونحن نثق في أسلوبنا كعائلة وندرك ما يثيره الإنترنت من ردود فعل".

جي وزوجته اللذان يحتفلان بمرور عقد كامل على مشاركة مغامراتهما العائلية عبر الإنترنت، اعتادا خوض تجارب مثيرة مع أطفالهما مثل ركوب الأمواج مع أسماك القرش والغوص والتزلج على الجليد في إيطاليا، ما جذب ملايين المتابعين حول العالم.

Facet zrzuca swojego syna z klifu, żeby "przełamał swój strach". Influencer Garrett Gee próbował przekonać 7-latka, że nie ma się czego bać, ale widząc opór, wziął sprawy w swoje ręce, a potem wrzucił filmik do sieci. Co myślicie? Zrobilibyście tak jak on? Strach został… pic.twitter.com/Vpwmu4rveF — Ekonomat (@ekonomat_pl) July 17, 2025 ">

