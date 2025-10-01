10 صور لـ"النجمة الوردية".. أغلى ألماسة في العالم بسعر خيالي

كتبت- أسماء العمدة:

عالم المجوهرات الفاخرة مليء بالقطع النادرة التي لا تقدر بثمن، لكن تبقى ألماسة "النجمة الوردية" الأيقونة الأبرز والأغلى حتى اليوم، وفقا لموقعي "18 News" و"CCN".

ألماسة أسطورية بلون نادر

جرى اكتشاف "النجمة الوردية" في مناجم "دي بيرز" بجنوب إفريقيا عام 1999، وتزن 59.6 قيراطا، لتصبح واحدة من أندر الألماسات الوردية في التاريخ.

وتصنف بأنها شبه خالية من العيوب، بلون وردي طبيعي زاه لم يخضع لأي تعديل صناعي، ما جعلها محط أنظار أغنى جامعي المجوهرات حول العالم.

السعر الذي حطم الأرقام القياسية

في مزاد نظمته دار سوذبيز في هونج كونج عام 2017، بيعت الألماسة بمبلغ 71.2 مليون دولار أمريكي، لتسجل رقما قياسيا كأغلى قطعة مجوهرات بيعت في التاريخ.

وقد اشتراها رجل الأعمال الصيني تشو تاي فوك، الذي أعاد تسميتها إلى CTF Pink Star تخليدا لاسمه في عالم الرفاهية.

لماذا هي بهذه القيمة؟

ترجع قيمتها الاستثنائية إلى ندرة اللون الوردي الطبيعي في الألماس، والنقاء الفائق للحجر، ووزنه الكبير، إلى جانب تاريخها الطويل والمنافسة القوية التي شهدها المزاد.

