أفادت الدكتورة يكاتيرينا كيم، خبيرة التغذية الصحية، أن الاعتماد على تناول وجبة واحدة فقط في اليوم قد يؤدي إلى سلسلة من التغيرات السلبية في وظائف الجسم، نتيجة اضطراب التوازن الغذائي والكيميائي الحيوي، وهو ما ينعكس على الصحة العامة على المدى الطويل.

وبحسب وكالة "نوفوستي"، تؤكد الخبيرة أن هذا النمط من التغذية لا يعد طبيعيا أو صحيا، مشيرة إلى أن تأثيره يختلف من شخص لآخر وفقا لنقاط الضعف في الجسم، لكنه لا يعتبر وسيلة فعالة أو آمنة لإنقاص الوزن.

هل يساعد تناول وجبة واحدة في اليوم على خسارة الوزن؟

توضح الخبيرة أن زيادة الوزن لا تحدث خلال فترة قصيرة، بل تتراكم على مدار سنوات، ما يجعل فقدانه بسرعة أمرا غير واقعي.

وتضيف أن الجسم عند تقليل الطعام بشكل مبالغ فيه يتعامل مع الوضع باعتباره "حالة طوارئ"، فيبدأ في إبطاء معدل الأيض، ويعمل على تخزين ما يتم تناوله، بما في ذلك الدهون.

كيف يتفاعل الجسم مع هذا النمط الغذائي؟

تشير كيم إلى أن الامتناع عن تناول الطعام لفترات طويلة يرفع مستويات التوتر داخل الجسم، ما يؤدي إلى تحفيز تغيرات كيميائية حيوية غير صحية، قد تستدعي التدخل الطبي في بعض الحالات.

كما أن هذا التوتر المصحوب بنقص التغذية قد يؤدي إلى اضطرابات في المزاج، وشعور بالإحباط، إضافة إلى خلل في التوازن العام للجسم.

لماذا لا تنجح الحميات القاسية؟

بحسب الخبيرة، فإن الأنظمة الغذائية الصارمة غالبا ما تكون غير مستدامة، إذ تؤدي إلى نتائج عكسية مثل اضطراب وظائف الجسم، وفقدان التوازن النفسي، وسرعة استعادة الوزن المفقود بعد التوقف عنها.

وتؤكد أن الحل الأفضل هو تبني نمط غذائي تدريجي ومتوازن، يراعي احتياجات الجسم على المدى الطويل، مع التركيز على تحسين جودة الغذاء بدلا من تقليل كميته بشكل حاد.

ما الطريقة الصحية لإنقاص الوزن؟

تشدد الخبيرة على أن فقدان الوزن الصحي يعتمد على التدرج وتغيير نمط الحياة بشكل عام، بما يضمن تحقيق توازن بين الكتلة العضلية والدهون، وهو ما ينعكس إيجابا على الصحة والمزاج والطاقة العامة للجسم.

