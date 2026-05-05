ماء الزنجبيل من المشروبات الطبيعية المحببة لدى الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقه المميز واحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

فيما يلي، أبرز الفوائد الصحية لشرب ماء الزنجبيل، وفقا لموقع "webmd".

كيف يساعد ماء الزنجبيل في تخفيف الغثيان؟

تناول ما بين 1 إلى 2 جرام يوميا يسهم في تقليل أعراض الغثيان، سواء كان ناتجا عن غثيان الصباح لدى الحوامل، أو دوار الحركة، أو حتى الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.

كيف يسهم ماء الزنجبيل في تنظيم مستوى السكر في الدم؟

ماء الزنجبيل يساعد مرضى السكري على تحسين التحكم بمستويات السكر في الدم، وتقليل الحاجة إلى جرعات الأنسولين.

هل يمكن ماء الزنجبيل تخفيف الألم؟

تناول هذا المشروب أيضا يساعد على تخفيف بعض أنواع الألم، مثل آلام العضلات بعد التمارين الرياضية، بالإضافة إلى تقلصات الدورة الشهرية، ما يجعله خيارا طبيعيا في بعض الحالات.

ما دور ماء الزنجبيل في تقليل الالتهابات؟

يؤدي أيضا تقليل الالتهابات الناتجة عن الإجهاد أو الحساسية، كما يسهم في تخفيف آلام الركبة وتحسين بعض أعراض الربو عبر دعم وظائف الجهاز التنفسي.

كيف يساعد ماء الزنجبيل في خفض الكوليسترول؟

مستويات الكوليسترول المرتفعة من العوامل التي تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، ويسهم إدخال الزنجبيل ضمن النظام الغذائي في خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية، ما يعمل على تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

هل يساعد ماء الزنجبيل على إنقاص الوزن؟

يُستخدم ماء الزنجبيل ضمن أنظمة إنقاص الوزن، إذ يؤدي إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشهية، وهذا بدوره يؤدي إلى إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.

