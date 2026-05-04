أوميجا 3 من العناصر الغذائية المهمة التي تؤدي دورا بارزا في دعم صحة الجسم، لكن كيف يؤثر تناولها على مستويات السكر في الدم؟

ما هي أحماض أوميجا 3؟

وفقا لموقع "thehealth"، أحماض أوميجا 3 من الدهون الأساسية التي لا يستطيع الجسم إنتاجها، ما يستدعي الحصول عليها من مصادر خارجية.

وتتميز بخصائصها المضادة للالتهابات، ودورها المهم في دعم عمليات التمثيل الغذائي.

وينصح بالحصول عليها من أطعمة مثل الأسماك الدهنية كالسلمون، إضافة إلى الجوز وبذور الكتان وزيت السمك.

ما تأثير أوميجا 3 على مستوى السكر في الدم؟

لا تعمل أحماض أوميجا 3 على خفض مستوى السكر في الدم بشكل مباشر كما تفعل الأدوية، لكنها تسهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، إذ تساعد على تقليل الالتهابات في الخلايا، ما يعزز كفاءة استخدام الأنسولين ويساهم في ضبط مستويات الجلوكوز، خاصة لدى مرضى السكري.

كما أن الاستخدام المنتظم لها يحسن حساسية الأنسولين على المدى الطويل، خاصة لدى من يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي,

كيف ترتبط مستويات السكر المرتفعة بالدهون الثلاثية؟

ترتبط زيادة مستويات السكر في الدم بارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، وهو ما يؤثر سلبا على الصحة العامة.

وتؤدي هذه الأحماض دورا مهما في تقليل مستويات الدهون الثلاثية في الدم، حيث يمكن أن تسهم في خفضها بنسبة تتراوح بين 20% و30%، إضافة إلى تساعد على الحد من ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبات، خاصة تلك الغنية بالكربوهيدرات، وذلك من خلال إبطاء عملية الهضم وتقليل الالتهابات.

ما العلامات التي تشير لاضطراب مستوى السكر؟

تظهر بعض الأعراض التي تنذر بارتفاع مستويات السكر في الدم، من بينها:

الشعور المستمر بالتعب أو الخمول.

زيادة الرغبة في تناول السكريات.

صعوبة التركيز.

تغيرات ملحوظة في الوزن دون سبب واضح.

كيف يمكن تحقيق أقصى استفادة من أوميجا 3؟

لتحقيق أقصى استفادة من أوميجا 3، يُنصح بـ:

تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل مرتين أسبوعيا.

الاعتماد على مصادر نباتية مثل الجوز وبذور الشيا.

تقليل الأطعمة المصنعة التي تزيد الالتهاب.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين حساسية الأنسولين.

الحصول على نوم كاف لدعم التوازن الهرموني.

