انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر اليورو اليوم؟

انخفض سعر اليورو اليوم بدعم تراجع الدولار ودخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

اقرأ أيضًا:

سعر الدولار ينخفض بشكل مفاجئ خلال تعاملات اليوم.. لماذا؟

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 62.81 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و62.38 جنيه للبيع، بتراجع 57 قرشًا.

بنك مصر: 62.89 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و62.46 جنيه للبيع، بتراجع 49 قرشًا.

بنك القاهرة: 62.55 جنيه للشراء، بتراجع 10 قرشًا، و62.22 جنيه للبيع، بتراجع 65 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 62.84 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و62.41 جنيه للبيع، بتراجع 51 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 62.67 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و62.07 جنيه للبيع، بتراجع 81 قرشًا.