تباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر خلال شهر أبريل إلى 14.9% مقابل 15.2% في مارس الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، فإن تراجع معدل التضخم على مستوى مدن مصر جاء بعد تباطؤ معدل زيادة أسعار الطعام والمشروبات إلى 6.7%.

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم بين 5% و9% خلال الربع الرابع من 2026.

كان المركزي قال في وقت سابق أن ضغوط تضخمية تحيط بمعدل التضخم مما قد يحد من الوصول للمعدل المستهدف خلال 2026 بسبب التبعات السلبية للصراع بين أمريكا وإيران بمنطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار البنزين والسولار لضبط الموازنة العامة للدولة.