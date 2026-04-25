يحتل الفول مكانة خاصة على مائدة الإفطار ورغم بساطته، إلا أنه يحمل قيمة غذائية كبيرة قد تحدث فرقا في صحة الإنسان عند تناوله بانتظام، خاصة في الصباح، وفقا لما أشار إليه الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية.

لماذا ينصح بتناول الفول صباحا؟

وأوضح "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الفول يعد مصدرا غنيا بالبروتين النباتي، مما يجعله خيارا مثاليا لبدء اليوم بطاقة ونشاط، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع لفترات طويلة.

وأضاف أن تناول الفول في الصباح يساهم في استقرار مستويات السكر في الدم، مما يقلل من الشعور بالجوع المفاجئ ويحسن من الأداء الذهني والبدني خلال اليوم.

كيف يؤثر الفول على صحة الجسم؟

- تعزيز صحة القلب

الفول غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

- تحسين الهضم

الألياف الموجودة في الفول تدعم صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك.

- دعم بناء العضلات

بفضل محتواه من البروتين، يعد الفول خيارا جيدا للرياضيين.

- المساعدة في إنقاص الوزن

يمنح الشعور بالشبع، مما يقلل من استهلاك السعرات الحرارية.

متى يكون الوقت المثالي لتناوله؟

وأشار إلى أن أفضل وقت لتناول الفول هو في وجبة الإفطار، حيث يحتاج الجسم إلى مصدر طاقة مستدام بعد ساعات الصيام أثناء النوم. كما يمكن تناوله قبل التمارين الرياضية بفترة مناسبة للحصول على طاقة إضافية.

كيف يمكن تناول الفول بطريقة صحية؟

يجب تقليل إضافة الزيوت والدهون، وإضافة الليمون لتعزيز امتصاص الحديد، وتناول الفول مع الخضروات مثل الطماطم والخيار لزيادة القيمة الغذائية، وتجنب الإفراط في تناوله لتفادي الانتفاخ.

اقرأ أيضا:

"زي العربيات والمطاعم".. حيل لتدميس الفول

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفول صباحا بدون إضافة ملح وزيت

ما أسباب آلام البطن بعد تناول الفول؟ لن تتوقع