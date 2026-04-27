مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يلجأ كثيرون إلى الأطعمة الشعبية مثل الفول والطعمية باعتبارها وجبات مشبعة وسريعة، لكن بعض الفئات قد تعاني من مشكلات صحية عند تناول تلك الوجبة.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية إن هناك فئات محددة يُنصح بتجنبها أو تقليل استهلاك الفول والطعمية خلال الصيف، نظرا لتأثيرها على الجهاز الهضمي ومستوى الطاقة في الجسم.

ما هي الفئات الممنوعة من تناول الفول في الصيف؟

وكشف القيعي في تصريحات لـ"مصراوي" أن هناك بعض الفئات الممنوعة من تناول الفول والطعمية خلال فصل الصيف، وهي:

- مرضى القولون العصبي

الفول من الأطعمة التي قد تسبب انتفاخات وغازات، ما يزيد من حدة الأعراض.

- مرضي الانيميا

مرضى الأنيميا (نقص الحديد)، يحتوي الفول على مركبات قد تعيق امتصاص الحديد، خاصة عند تناوله بكثرة.

- مرضى النقرس

لأنه غني بالبيورينات التي قد ترفع نسبة حمض اليوريك في الدم، أصحاب مشاكل الهضم مثل عسر الهضم أو بطء حركة المعدة.

الأشخاص الذين يعانون من حساسية البقوليات وهي حالة تستدعي الامتناع التام.

لماذا يُحذر من الفول والطعمية في الصيف؟

وأشار أخصائي التغذية العلاجية، إلى أن الأطعمة الثقيلة والمقلية، مثل الطعمية، تزيد من الشعور بالخمول والإجهاد في الطقس الحار. كما أن الفول يحتاج وقتًا أطول للهضم، ما قد يرهق الجهاز الهضمي ويزيد الإحساس بالانتفاخ، خاصة مع قلة شرب المياه.

كيف تؤثر هذه الأطعمة على الجسم؟

وأوضح أن تناول الفول والطعمية بكميات كبيرة قد يؤدي إلى، اضطرابات في الجهاز الهضمي، الشعور بالكسل والخمول، زيادة التعرق والإجهاد، احتمالية ارتفاع نسبة الحموضة.

متى يمكن تناولها بشكل آمن؟

وأكد أخصائي التغذية أنه يمكن تناول الفول والطعمية ولكن بشروط، في الصباح الباكر أو المساء بعيدًا عن ذروة الحرارة بكميات معتدلة، مع الإكثار من الخضروات الطازجة، وشرب كميات كافية من المياه.

هل يجب الامتناع تماما

وشدد على ضرورة الامتناع الكامل، موضحا أن الاعتدال هو الحل الأفضل ويضيف "المشكلة ليست في نوع الطعام بقدر ما هي في الكمية وطريقة التحضير، خاصة في فصل الصيف".

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الاستماع إلى إشارات الجسم، واختيار الأطعمة الخفيفة والغنية بالمياه خلال فصل الصيف، للحفاظ على النشاط وتجنب الإجهاد الحراري.

