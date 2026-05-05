كشفت دراسة علمية حديثة عن تفسير جديد للفوائد الصحية المرتبطة بالقهوة، حيث لا يقتصر تأثيرها على زيادة النشاط فقط، بل يشمل الحماية من الشيخوخة وبعض الأمراض المزمنة.

ما السر العلمي وراء تأثير القهوة على النشاط؟

أظهرت الدراسة، المنشورة في مجلة "Nutrients" في مارس 2026، أن القهوة تنشط مستقبلا في الجسم يُعرف باسم NR4A1، وهو عنصر يؤدي دورا مهما في تنظيم الشيخوخة والاستجابة للضغط النفسي، وفقا لموقع "USA Today".

كيف ترتبط القهوة بمكافحة الشيخوخة؟

يسهم تنشيط هذا المستقبل في دعم العمليات البيولوجية المرتبطة بإبطاء الشيخوخة، ما يفسر العلاقة بين تناول القهوة وانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

هل الكافيين هو العنصر المسؤول عن الفوائد؟

على عكس الاعتقاد الشائع، لم يكن الكافيين هو العامل الأساسي، بل أظهرت الدراسة أن مركبات نباتية مثل البوليفينولات والبولي هيدروكسي هي الأكثر تأثيرا في تنشيط المستقبلات المرتبطة بالصحة.

ويوضح الباحثون أن احتواء النوعين على نفس المركبات النباتية يفسر تمتع القهوة العادية ومنزوعة الكافيين بفوائد صحية متقاربة.

ما الفوائد الأخرى لشرب القهوة؟

كيف تساعد القهوة على تعزيز الطاقة والتركيز؟

وفقا لموقع "everydayhealth"، يحتوي كوب القهوة العادي على نحو 96 ملج من الكافيين، وهو ما يساعد على تقليل الشعور بالتعب وزيادة مستويات الطاقة، كما تعمل على تحسين الذاكرة قصيرة وطويلة المدى، وتحسين الحالة المزاجية.

هل تقلل القهوة خطر الإصابة بمرض السكري؟

الاستهلاك المنتظم للقهوة وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، إضافة إلى نمط حياة صحي يشمل الغذاء المتوازن والنشاط البدني.

هل تحمي القهوة الدماغ من الأمراض العصبية؟

الكافيين الموجود به يسهم في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض العصبية التنكسية مثل ألزهايمر وباركنسون وهنتنجتون، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، والتي تساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف.

ما علاقة القهوة بصحة الكبد؟

تناول القهوة يسهم أيضا في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة، مثل تليف الكبد، وذلك بسبب احتوائها على مركبات نباتية مثل البوليفينولات، سواء في القهوة العادية أو منزوعة الكافيين.

هل القهوة آمنة لمرضى الكبد؟

القهوة يمكن تناولها بأمان حتى لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد المزمنة، وترتبط بتقليل مخاطر بعض المضاعفات، مثل سرطان الخلايا الكبدية.

