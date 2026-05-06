انتهت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل هاني شاكر، وذلك عقب أداء صلاة الجنازة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وخرج الجثمان من مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز في مدينة الشيخ زايد، تمهيدًا لتشييعه إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن التي سيطرت على الحضور.

حضور نجوم الفن

وشهدت الجنازة حضورًا واسعًا من جمهور الفنان الراحل ومحبيه، إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة وكان من بين الحاضرين قيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز الإعلامي أحمد موسى، والفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة ميرفت أمين، والإعلامية هالة سرحان، والفنانة لبلبة، والشيخ خالد الجندي، والفنان إيهاب توفيق، والفنانة سلاف فواخرجي.

عزاء هاني شاكر

ومن المقرر أن يُقام العزاء غدًا الخميس في نفس المسجد، عقب صلاة المغرب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الفنان الراحل.