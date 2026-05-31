بعض المشروبات الشائعة التي يستهلكها الملايين يوميا قد تسهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، ما يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مؤكدين أن التحكم في النظام الغذائي يعد أحد أهم العوامل للحفاظ على صحة القلب.

ما المشروبات التي ترفع الكوليسترول الضار؟

ووفقا لموقع "Verywell Health"، فإن هناك 4 أنواع من المشروبات ينصح بتجنبها أو الحد من استهلاكها للحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول.

المشروبات السكرية في الصدارة

المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، مثل العصائر المصنعة والمشروبات الغازية، قد تحفز الجسم على إنتاج المزيد من الكوليسترول وتحد من قدرته على التخلص منه، ما يؤدي إلى زيادة تراكم الدهون في الدم.

الحليب كامل الدسم

الحليب كامل الدسم يحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والكوليسترول، ما يجعله خيارا أقل ملاءمة للأشخاص الذين يسعون إلى خفض مستويات الدهون الضارة، مع التوصية بالاعتماد على الحليب قليل أو منزوع الدسم.

القهوة بالكريما

ورغم الفوائد الصحية المعروفة للقهوة عند تناولها باعتدال، فإن إضافة الكريما الغنية بالدهون والسكريات والنكهات الصناعية قد يحولها إلى مشروب يضر بصحة القلب.

كما تحتوي القهوة على مركبات تعرف باسم "الديتيربينز"، والتي قد تسهم في رفع الكوليسترول الضار، خاصة عند تحضيرها دون استخدام الفلاتر الورقية.

زيوت جوز الهند والنخيل

بعض المشروبات الجاهزة ومخاليط القهوة الفورية وحليب جوز الهند المعلب تحتوي على زيوت جوز الهند أو النخيل، وهي مصادر غنية بالدهون المشبعة التي ترتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

مشروبات تساعد على خفض الكوليسترول

وأوصى التقرير بالاعتماد على عدد من المشروبات الصديقة للقلب، من بينها الشاي الأخضر، وحليب الشوفان، وعصير الرمان، وعصير البنجر، وعصير الطماطم، وحليب الصويا، لما تحتويه من مركبات وعناصر غذائية قد تسهم في تحسين مستويات الدهون بالدم.

