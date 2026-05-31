مصر تدين التوغل البري الإسرائيلي في لبنان وتطالب بانسحاب فوري

كتب : وكالات

06:30 م 31/05/2026

وزارة الخارجية المصرية

أدانت مصر التصعيد العسكري الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة والتمادي في العدوان الغاشم، والذي تجسد في توسيع نطاق التوغل البري في جنوب لبنان.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان، الأحد، أن هذا التطور الخطير يمثل استباحة كاملة للسيادة اللبنانية، وعدوانا سافرا يكشف عن نوايا إسرائيلية مبيّتة لفرض واقع عسكري جديد على الأرض، في خرق جسيم لكافة الأعراف وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

خرق القانون الدولي والسيادة اللبنانية

وشددت القاهرة على رفضها القاطع لأي مساس بالتراب الوطني اللبناني مجددة دعمها لوحدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها، ومطالبة بانسحاب إسرائيلي فوري وكامل من كافة الأراضي اللبنانية والتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة بنوده دون انتقائية، لتمكين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش اللبناني من بسط سيادتها الحصرية على كامل التراب الوطني.

تحذيرات من الفوضى الإقليمية ودور مجلس الأمن

وجددت مصر التأكيد على أن استمرار إسرائيل في توسيع رقعة العمليات العسكرية من شأنه أن يسفر عن تفجر الأوضاع، مشددة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة بمسؤولياتها بشكل عاجل وحاسم لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري.
وحذرت مصر، من أن استمرار هذا التصعيد سيقود إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة في الوقت الذي تبذل فيه أطراف إقليمية ودولية جهودًا دبلوماسية حثيثة لخفض التصعيد وحدة التوتر بالمنطقة.

