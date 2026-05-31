أصيب 4 أشخاص جراء انقلاب توك توك على الطريق الواصل بين قريتي كفر عوض السنيطة وميت العامل، بنطاق مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب توك توك ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب التوك توك على الطريق المشار إليه، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

إصابة 4 أشخاص في الحادث

وجاء أسماء كالتالي: الظريف السعيد الظريف، 43 عامًا، مقيم بقرية ميت أبو الحارث، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وكسر مضاعف بالساق اليسرى، نورا محمد محمد علي شاور، 40 عامًا، مقيمة بقرية ميت أبو الحارث، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، زينب محب عبد الشافي، 40 عامًا، مقيمة بقرية ميت أبو الحارث، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمات بالجسم، شيماء محمود شقرة، 22 عامًا، مقيمة بقرية ميت أبو الحارث، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين والتحقيق

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.