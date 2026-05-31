إعلان

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب "توك توك" بالدقهلية

كتب : رامي محمود

06:24 م 31/05/2026

انقلاب توك توك - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 4 أشخاص جراء انقلاب توك توك على الطريق الواصل بين قريتي كفر عوض السنيطة وميت العامل، بنطاق مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب توك توك ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب التوك توك على الطريق المشار إليه، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

إصابة 4 أشخاص في الحادث

وجاء أسماء كالتالي: الظريف السعيد الظريف، 43 عامًا، مقيم بقرية ميت أبو الحارث، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وكسر مضاعف بالساق اليسرى، نورا محمد محمد علي شاور، 40 عامًا، مقيمة بقرية ميت أبو الحارث، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، زينب محب عبد الشافي، 40 عامًا، مقيمة بقرية ميت أبو الحارث، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمات بالجسم، شيماء محمود شقرة، 22 عامًا، مقيمة بقرية ميت أبو الحارث، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين والتحقيق

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب توك توك مستشفى أجا المركزي حوادث الطرق

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حريق هائل يلتهم سوبر ماركت في كرموز بالإسكندرية (صور)
أخبار المحافظات

حريق هائل يلتهم سوبر ماركت في كرموز بالإسكندرية (صور)
"مش بسبب السهر والبنات".. ميدو يرد على مقارنته بمحمد صلاح
رياضة محلية

"مش بسبب السهر والبنات".. ميدو يرد على مقارنته بمحمد صلاح
أول تعليق من جابرييل بعد إهدار ركلة الترجيح أمام باريس سان جيرمان
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من جابرييل بعد إهدار ركلة الترجيح أمام باريس سان جيرمان
بعد هروب العجل وسقوط الخروف.. إصابة فيفي عبده بكسر في القدم (فيديو)
زووم

بعد هروب العجل وسقوط الخروف.. إصابة فيفي عبده بكسر في القدم (فيديو)
بفيديو يهاجم الشرطة.. الداخلية تكشف حقيقة واقعة أبنوب بأسيوط
حوادث وقضايا

بفيديو يهاجم الشرطة.. الداخلية تكشف حقيقة واقعة أبنوب بأسيوط

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"قصر قرطام".. كيف فجر خلافات الحركة المدنية؟- التفاصيل الكاملة للأزمة
قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم 2026