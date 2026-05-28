تُعد التونة من أكثر الأطعمة السريعة شيوعاً واستهلاكاً حول العالم، بفضل سهولة تحضيرها، وسعرها المناسب، وقيمتها الغذائية المرتفعة، نفلا عن ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ومع تزايد الاهتمام بأنماط الغذاء الصحي، شهد الإقبال على التونة ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، رغم استمرار التحذيرات المتعلقة باحتمالية احتوائها على مستويات مرتفعة من الزئبق في بعض أنواعها.



ويرى خبراء التغذية أن انتشار التونة يعود إلى كونها مصدراً غنياً بالبروتين، وسهلة الاستخدام في العديد من الأطباق، مثل السندويشات والسلطات والمعكرونة والأكلات ذات الطابع المتوسطي.



قيمة غذائية عالية



تحتوي التونة على مجموعة مهمة من العناصر الغذائية، من بينها البروتين، وفيتامين (د)، والسيلينيوم، والحديد، والبوتاسيوم، إضافة إلى أحماض أوميغا-3 الدهنية المفيدة لصحة القلب والدماغ.



ويحتوي كل 100 جرام من التونة المعلبة في الماء أو المحلول الملحي على ما بين 25 إلى 30 جراماً من البروتين، مع نسبة منخفضة جداً من الدهون والسعرات الحرارية. أما التونة المعلبة بالزيت، فتبقى غنية بالبروتين، لكنها تحتوي على نسب أعلى من الدهون والسعرات الحرارية.



وتقول أخصائية التغذية كارول سيمونز إن التونة تُعد "خياراً عملياً ومغذياً في الوقت نفسه، كما أنها تساعد على تقليل الاعتماد على الأطعمة فائقة المعالجة".



التونة الطازجة أم المعلبة؟



يؤكد خبراء التغذية أن التونة الطازجة تحتوي غالباً على نسبة أعلى من الزيوت الطبيعية المفيدة لصحة القلب والدماغ، إذ قد تؤدي عمليات التعليب والتسخين إلى فقدان جزء من هذه الدهون الصحية وبعض الفيتامينات الحساسة للحرارة.



ومع ذلك، تبقى التونة المعلبة خياراً صحياً مناسباً لكثير من الأشخاص، خاصة لمن يبحثون عن وجبات سريعة وغنية بالبروتين.



هل تناول التونة يومياً آمن؟



رغم فوائدها المتعددة، يحذر الأطباء من الإفراط في تناول التونة بسبب احتوائها على الزئبق، الذي يتراكم في أجسام الأسماك الكبيرة عبر السلسلة الغذائية.



وقد يؤدي التعرض المفرط للزئبق إلى مشكلات عصبية مثل التنميل وضعف الذاكرة والرعشة، كما يشكل خطراً أكبر على النساء الحوامل والأطفال.



وينصح الخبراء بعدم تناول التونة يومياً، والاكتفاء بحصتين إلى ثلاث حصص أسبوعياً، مع ضرورة التنويع في مصادر البروتين السمكي مثل السردين والسلمون.



فوائد لصحة القلب والكوليسترول



تُصنف التونة ضمن الأطعمة المفيدة لصحة القلب، نظراً لاحتوائها على البروتين والدهون الصحية، إلى جانب مستويات معتدلة من الكوليسترول الغذائي.



ولتحقيق أفضل فائدة صحية، يُفضل تناولها مع الخضراوات الورقية والحبوب الكاملة والأفوكادو، ضمن نظام غذائي متوازن مستوحى من نمط الغذاء المتوسطي، بدلاً من الاعتماد على الوجبات الجاهزة أو الصلصات الغنية بالدهون.

