العكاوي من الأطعمة المفضلة لدى كثيرين، خاصة في الولائم والمناسبات، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والنكهة المميزة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤثر بشكل مباشر على مستويات الكوليسترول وصحة القلب.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن العكاوي تحتوي على كميات مرتفعة من الدهون المشبعة والكوليسترول، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم عند تناولها بكثرة.

كيف تؤثر العكاوي على الكوليسترول؟

وأضاف القيعي في تصريحات لمصراوي، أن العكاوي تحتوي على دهون حيوانية يمكن أن تزيد من تراكم الدهون داخل الشرايين، وهو ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

وأشار إلى أن طريقة الطهي تلعب دورا مهما أيضًا، إذ إن إضافة السمن أو الدهون أثناء الطهي قد تضاعف كمية الدهون المشبعة الموجودة بالوجبة.

هل تمنع العكاوي تماما؟

وتابع أن المطلوب ليس الامتناع عنها بشكل كامل، إذ يمكن تناولها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، مع الحرص على، تقليل الكميات المتناولة، وإزالة الدهون الظاهرة قبل الطهي، وتناول الخضروات بجانبها، وتجنب الإفراط في تناولها بشكل يومي.