إعلان

هل الإفراط في تناول العكاوي يرفع الكوليسترول ويؤثر على القلب؟

كتب : أسماء العمدة

05:30 م 25/05/2026

العكاوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

العكاوي من الأطعمة المفضلة لدى كثيرين، خاصة في الولائم والمناسبات، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والنكهة المميزة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤثر بشكل مباشر على مستويات الكوليسترول وصحة القلب.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن العكاوي تحتوي على كميات مرتفعة من الدهون المشبعة والكوليسترول، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم عند تناولها بكثرة.

كيف تؤثر العكاوي على الكوليسترول؟

وأضاف القيعي في تصريحات لمصراوي، أن العكاوي تحتوي على دهون حيوانية يمكن أن تزيد من تراكم الدهون داخل الشرايين، وهو ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

وأشار إلى أن طريقة الطهي تلعب دورا مهما أيضًا، إذ إن إضافة السمن أو الدهون أثناء الطهي قد تضاعف كمية الدهون المشبعة الموجودة بالوجبة.

هل تمنع العكاوي تماما؟

وتابع أن المطلوب ليس الامتناع عنها بشكل كامل، إذ يمكن تناولها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، مع الحرص على، تقليل الكميات المتناولة، وإزالة الدهون الظاهرة قبل الطهي، وتناول الخضروات بجانبها، وتجنب الإفراط في تناولها بشكل يومي.

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

العكاوي لقلب الكوليسترول

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

في عيد ميلادها.. موقف مؤثر لـ وفاء عامر أبكى المخرج خيري بشارة
زووم

في عيد ميلادها.. موقف مؤثر لـ وفاء عامر أبكى المخرج خيري بشارة

من 10 إلى 710 جنيهات.. زيادة أسعار زيوت شل في مصر والتطبيق مطلع يونيو
أخبار السيارات

من 10 إلى 710 جنيهات.. زيادة أسعار زيوت شل في مصر والتطبيق مطلع يونيو
الدولار يفقد 1.34 جنيه من قيمته مقابل الجنيه خلال مايو.. فما السبب؟
أخبار البنوك

الدولار يفقد 1.34 جنيه من قيمته مقابل الجنيه خلال مايو.. فما السبب؟
زعيم المعارضة الإسرائيلية: الاتفاق مع إيران كارثة
شئون عربية و دولية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: الاتفاق مع إيران كارثة
محمد شريف يدرس الرحيل والأهلي يرحب
رياضة محلية

محمد شريف يدرس الرحيل والأهلي يرحب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
خطوة بخطوة.. كيفية التصالح على مخالفات البناء حتى توصيل المرافق
"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟