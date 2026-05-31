كشفت مراجعة علمية حديثة نشرت في مجلة BMJ Nutrition Prevention & Health أن عصير الجوافة قد يمثل وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة لدعم علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، خاصة لدى النساء الحوامل والمراهقات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأوضحت الدراسة أن تناول عصير الجوافة إلى جانب مكملات الحديد ساهم في تحسين مستويات الهيموجلوبين بصورة أفضل مقارنة بتناول مكملات الحديد وحدها، ما يعزز احتمالات الاستفادة من الجوافة كمساعد غذائي في تحسين امتصاص الحديد داخل الجسم، وفقا لموقع ScienceDaily.

واعتمد الباحثون على مراجعة وتحليل 17 دراسة منشورة باللغة الإنجليزية منذ عام 2000، بينها 6 دراسات أجريت على المراهقات و11 دراسة شملت نساء حوامل، إذ قارنت معظم الدراسات بين تأثير مكملات الحديد وحدها وبين تناولها مع عصير الجوافة.

وأظهرت نتائج تحليل 12 دراسة شملت 235 مشاركة، ارتفاع متوسط مستويات الهيموجلوبين بنحو 1.71 جرام/ديسيلتر، فيما سجلت المراهقات زيادة بلغت 1.52 جرام/ديسيلتر، مقابل 1.84 جرام/ديسيلتر لدى النساء الحوامل.

كما أظهرت مقارنة مباشرة بين مجموعتين ضمت كل منهما 102 مشاركة، ارتفاعا في مستويات الهيموجلوبين بمقدار 1.29 جرام/ديسيلتر لصالح المجموعة التي تناولت عصير الجوافة إلى جانب الحديد.

ويرجح الباحثون أن يعود هذا التأثير إلى احتواء الجوافة على نسب مرتفعة من فيتامين C، المعروف بدوره في تعزيز امتصاص الحديد، إذ تحتوي الجوافة على كميات من هذا الفيتامين تفوق البرتقال بنحو أربع مرات لكل 100 غرام، بالإضافة إلى احتوائها على حمض الفوليك وفيتامين A.

ورغم النتائج الإيجابية، شدد متخصصون من المعهد العالمي NNEdPro للأغذية والتغذية والصحة على أن عصير الجوافة لا يعد بديلا للعلاج الطبي لفقر الدم، وإنما عاملا مساعدا يمكن أن يدعم فعالية مكملات الحديد، مع الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد الجرعات المناسبة وفترات الاستخدام المثلى.

