كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات من أحد الأشخاص بشأن قيام رجال الشرطة بمركز شرطة أبنوب في محافظة أسيوط بتفتيش مسكنه والتعدي على والده بالضرب دون وجه حق.

فيديو ادعاء كاذب في أسيوط

وبالفحص والتحري، تبين عدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو المتداول، حيث كشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى 16 من الشهر الجاري، عندما نفذت قوة أمنية مأمورية قانونية لضبط والد ناشر الفيديو، وهو عاطل وله معلومات جنائية، تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده بالحبس لمدة 6 أشهر في إحدى القضايا الجنائية.

سقوط المتهم بواقعة فيديو أبنوب

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهم على كمية من مخدر الحشيش، وفرد خرطوش، وسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، قبل عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

تحرك من الشرطة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو، وبمواجهته أقر باختلاق تلك الادعاءات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لمساعدة والده على الاستفادة منها خلال سير الإجراءات القضائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

