نوع توابل شهير يحمي قلبك ويحارب السرطان ويقلل الكوليسترول

كتب : أسماء العمدة

05:30 م 27/05/2026

توابل

يعد الكركم من أشهر أنواع التوابل التي ارتبطت بفوائد صحية مذهلة، أن تناوله بانتظام قد يساهم في حماية القلب، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى دوره المحتمل في مكافحة بعض أنواع السرطان.

يقول الدكتور أحمد صلاح، يحتوي الكركم على مادة فعالة تعرف باسم "الكركمين"، وهي المسؤولة عن اللون الأصفر المميز للتوابل، كما تمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات، ما يجعلها عنصرًا مهمًا في دعم صحة الجسم.

فوائد الكركم للقلب والكوليسترول

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، يساعد الكركم في تحسين صحة القلب من خلال تقليل الالتهابات التي قد تؤدي إلى أمراض الشرايين، كما يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، الأمر الذي يقلل خطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات.

وأشار إلى أن إضافة الكركم إلى الطعام بشكل معتدل قد يساعد أيضا في تحسين الدورة الدموية وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

دوره في محاربة السرطان

وتابع من خلال تصريح لمصراوي، أن مادة الكركمين قد تمتلك خصائص تساعد في إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتقليل انتشارها، بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة، والذي يحمي خلايا الجسم من التلف.

ولفت صلاح إلى أن الكركم لا يُعد علاجًا مباشرا للسرطان، لكنه قد يكون جزءًا من نظام غذائي صحي يدعم الوقاية ويحسن الصحة العامة.

واختتم، ينصح بتناول الكركم بكميات معتدلة ضمن الطعام أو المشروبات، كما يُفضل دمجه مع الفلفل الأسود لزيادة امتصاص مادة الكركمين داخل الجسم، وحذر من الإفراط في تناوله خاصة لمرضى المرارة أو الأشخاص الذين يتناولون أدوية السيولة، لتجنب أي مضاعفات صحية محتملة.

الكركم صحة القلب الكوليسترول

