كشفت إدارة مسرح دولبي الشهير في لوس أنجلوس، عن خريطة برامج حفلاتها في شهر يونيو المقبل، والتي تصدرها إلغاء حفل النجم محمد رمضان.

وضم برنامج المسرح الشهير إشارة إلى إلغاء حفل محمد رمضان، والذي كان من المقرر أن يكون يوم 6 يونيو.

نجوم حفلات مسرح دولبي

وتصدر المطرب أحمد سعد، قائمة نجوم حفلات المسرح الأمريكي الشهير، إذ يقوم بإحياء حفله يوم 19 يونيو المقبل.

وتبدأ أسعار تذاكر حفل أحمد سعد، من 130 دولاراً، وتصل إلى ما يزيد عن الـ 500 دولار.

ودخلت المطربة أصالة، قائمة نجوم حفلات "دولبي"، إذ تقدم حفلها يوم 23 أكتوبر.

إلغاء حفل محمد رمضان

يُذكر أن الصفحة الرسمية لحديقة ميدان ماديسون الأمريكية، سبق وأعلنت عن إلغاء حفل كان من المقرر أن يقدمه النجم محمد رمضان، مساء السبت 30 مايو، وذلك دون توضيح أسباب الإلغاء.

أقرأ ايضا

بعد "نقصاك القعدة".. جانا عمرو دياب تقدم إعلانها الرابع بمشاركة الشاب خالد

تشييع جثمان والد حمو بيكا بحضور عدد من نجوم الأغنية الشعبية