بعد إلغاء حفل محمد رمضان.. مسرح دولبي الأمريكي يعلن موعد حفل أحمد سعد

كتب : مصطفى حمزة

04:13 م 31/05/2026
    أحمد سعد
    أحمد سعد فى حفلعيد الاضحى

كشفت إدارة مسرح دولبي الشهير في لوس أنجلوس، عن خريطة برامج حفلاتها في شهر يونيو المقبل، والتي تصدرها إلغاء حفل النجم محمد رمضان.

وضم برنامج المسرح الشهير إشارة إلى إلغاء حفل محمد رمضان، والذي كان من المقرر أن يكون يوم 6 يونيو.

نجوم حفلات مسرح دولبي

وتصدر المطرب أحمد سعد، قائمة نجوم حفلات المسرح الأمريكي الشهير، إذ يقوم بإحياء حفله يوم 19 يونيو المقبل.

وتبدأ أسعار تذاكر حفل أحمد سعد، من 130 دولاراً، وتصل إلى ما يزيد عن الـ 500 دولار.

ودخلت المطربة أصالة، قائمة نجوم حفلات "دولبي"، إذ تقدم حفلها يوم 23 أكتوبر.

إلغاء حفل محمد رمضان

يُذكر أن الصفحة الرسمية لحديقة ميدان ماديسون الأمريكية، سبق وأعلنت عن إلغاء حفل كان من المقرر أن يقدمه النجم محمد رمضان، مساء السبت 30 مايو، وذلك دون توضيح أسباب الإلغاء.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام بسرعة؟
صور| حريق مفاجئ خلال جولة محافظ القاهرة بالدرب الأحمر.. ماذا فعل؟
العدل ينسحب من الحركة المدنية.. ورئيسه: "إكرام الميت دفنه"
تبدأ من 140 جنيهًا.. تخفيض 50% على اشتراكات المونوريل لموظفي العاصمة
بعد رحيله عن السيتي.. جوارديولا يفاجئ الجميع بظهور بعيد عن كرة القدم
