يسلط اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين الضوء على واحدة من أكثر العادات ضررا بالصحة العامة، مؤكدا أن قرار التوقف عن التدخين يبدأ تأثيره الإيجابي على الجسم خلال دقائق معدودة من آخر سيجارة.

هل يستعيد الجسم توازنه فور الإقلاع عن التدخين؟

وبحسب وزارة الصحة والسكان، يبدأ الجسم في استعادة توازنه فور الإقلاع، إذ ينخفض معدل النبض وضغط الدم بعد 20 دقيقة فقط، في أولى خطوات التعافي الفسيولوجي من آثار النيكوتين.

وبعد مرور 8 ساعات، تبدأ مستويات الأكسجين في الدم بالعودة إلى معدلاتها الطبيعية، بينما تتجه الرئتان إلى التخلص من جزء من الشوائب المتراكمة، ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة التنفس.

ماذا يحدث للجسم بعد 24 ساعة من التدخين؟

وخلال 24 ساعة، يبدأ الجهاز التنفسي في طرد البلغم والمواد الضارة، في حين تتراجع مستويات أول أكسيد الكربون في الجسم، ما يحسن من أداء القلب والدورة الدموية.

ومع مرور 48 إلى 72 ساعة، يبدأ الجسم في التخلص من النيكوتين بشكل شبه كامل، وتبدأ الشعب الهوائية في الاسترخاء تدريجيا، ما يسهل عملية التنفس ويقلل من الإجهاد البدني.

وخلال فترة تمتد من أسبوعين إلى 12 أسبوعا، تتحسن الدورة الدموية بشكل ملحوظ، ويزداد النشاط البدني وقدرة الجسم على الحركة، مع تحسن تدريجي في كفاءة الرئتين.

أما على المدى المتوسط من 3 إلى 9 أشهر، فتشهد وظائف الرئتين تحسنا واضحا يتراوح بين 5 و10%، بينما ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية خلال 1 إلى 5 سنوات من الإقلاع.

وعلى المدى البعيد، وبعد 10 سنوات من التوقف عن التدخين، ينخفض خطر الإصابة بسرطان الرئة إلى نحو النصف مقارنة بالمدخنين.

