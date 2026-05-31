تحل اليوم ذكرى ميلاد نجم الكوميديا الراحل يونس شلبي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1941، وترك بصمة فنية مميزة في المسرح والسينما والتليفزيون.

زوجة يونس شلبي تحكي حلم غريب قبل وفاته

وكشفت زوجته في تصريحات سابقة عن حلم غريب رأته قبل وفاته بـ25 يومًا، إذ قالت: "في آخر أيامه، كنت رايحة أقدّم لابني في كلية الهندسة في سينا، وسافرنا العريش وهو كان معايا، وكان ده قبل ما يموت بـ25 يوم. وأنا نايمة في الأوتيل حلمت إني بكتب نعي جوزي في الجرنال، فقولتلهم: "جوزي عايزني". حسّيت إنه تعبان، وكنت حاسة إن فيه حاجة هتحصله".

وتحدثت عن معاناته مع المرض، مؤكدة أن أصعب ما مر به كان خلال سنواته الأخيرة، خاصة أن أبناءه كانوا ما زالوا صغار، وأنه كان حريصًا على تأمين مستقبلهم، وجهز لكل ابنة شقة، وأعد استوديو للعمل، لكنه اضطر لبيع كل شيء خلال رحلة علاجه.

وصية الفنان يونس شلبي

وأضافت أن وصية يونس شلبي الأخيرة كانت الاهتمام بتعليم أبنائه، والحرص على استكمال دراستهم.

ورحل الفنان يونس شلبي عن عالمنا في 12 نوفمبر 2007، بعدما قدم للفن المصري عددًا كبيرًا من الأعمال الخالدة، من أبرزها "بوجي وطمطم"، "العيال كبرت"، "مدرسة المشاغبين"، "الطيب والشرس"، و"الأسطى محروس".

