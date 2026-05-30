ارتفاع الكوليسترول من أكثر المشكلات الصحية انتشارا، إذ يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ورغم أن الأدوية تلعب دورا مهما في علاج هذه الحالة، فإن العادات الغذائية اليومية تظل أحد أهم العوامل التي تساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب على المدى الطويل.

ويؤكد الدكتور كاران راجان، الجراح في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وصانع المحتوى الطبي، أن بعض الأطعمة البسيطة يمكن أن تحدث فرقا ملحوظا في إدارة مستويات الكوليسترول إذا أصبحت جزءا من النظام الغذائي المعتاد، بحسب صحيفة express البريطانية.

هل التوت بأنواعه يخفض الكوليسترول؟

يتميز التوت باحتوائه على مركبات نباتية مفيدة تعرف بالبوليفينولات، وعلى رأسها الأنثوسيانين، التي تساهم في تعزيز إنتاج الأحماض الصفراوية داخل الجسم، ويؤدي ذلك إلى زيادة التخلص من الكوليسترول عبر الجهاز الهضمي، كما تمتلك هذه المركبات خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية الأوعية الدموية وتقليل أكسدة الكوليسترول الضار، وهي عملية ترتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب.

ومن أفضل الخيارات التي يمكن تناولها كوجبات خفيفة صحية: الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأحمر.

تأثير البذور الصحية على الكوليسترول

بذور الشيا والسمسم واليقطين وعباد الشمس من المصادر الغنية بالدهون غير المشبعة المفيدة للقلب، وتساعد على الحد من امتصاص الكوليسترول في الأمعاء وتقليل إنتاجه في الكبد، ما ينعكس إيجابا على مستويات الكوليسترول الضار، مع الحفاظ على الكوليسترول الجيد أو رفعه.

ويمكن إضافة هذه البذور إلى الشوفان أو العصائر أو السلطات للحصول على فوائدها الغذائية بسهولة.

هل البقوليات والعدس تخفض الكوليسترول؟

تمثل البقوليات مصدرا ممتازا للألياف القابلة للتخمير، والتي تسهم في إنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة تساعد على تقليل تصنيع الكوليسترول في الكبد، كما تحتوي على بروتينات نباتية تدعم قدرة الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار من مجرى الدم.

وتشمل الخيارات المفيدة العدس والحمص وفول الصويا والفاصوليا بمختلف أنواعها، لكن للحصول على أقصى استفادة، ينصح بتجنب تناولها مع أطعمة غنية بالدهون المشبعة مثل النقانق أو اللحوم المصنعة أو كميات كبيرة من الجبن.

هل الشوفان يخفض الكوليسترول؟

الشوفان من أشهر الأطعمة المرتبطة بخفض الكوليسترول، بفضل احتوائه على ألياف "بيتا جلوكان" القابلة للذوبان، وتعمل هذه الألياف على تكوين مادة هلامية داخل الجهاز الهضمي ترتبط بالأحماض الصفراوية وتساعد على التخلص منها، ما يدفع الجسم إلى استخدام المزيد من الكوليسترول لإنتاج أحماض صفراوية جديدة، وبالتالي خفض مستوياته في الدم.

ورغم الفوائد المحتملة لهذه الأطعمة، فإن استجابة الجسم قد تختلف من شخص لآخر، لذلك ينصح بمراجعة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في النظام الغذائي، لا سيما للأشخاص الذين يتناولون أدوية أو يعانون من حالات صحية خاصة.

اقرأ أيضا:

نوع توابل شهير يحمي قلبك ويحارب السرطان ويقلل الكوليسترول

مشروبات قد تبدو صحية لكنها ترفع الكوليسترول الضار

هل الإفراط في تناول العكاوي يرفع الكوليسترول ويؤثر على القلب؟





