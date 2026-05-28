كشفت الدكتورة فاطمة دزغويفا، رئيسة قسم الرعاية الغذائية في المركز الوطني للبحوث الطبية في مجال الغدد الصماء بوزارة الصحة الروسية، إلى أن الإفراط في استهلاك السكر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بعدد من الأمراض.

وتوضح رئيسة قسم الرعاية الغذائية، أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر ترفع احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وداء السكري، والسمنة، إضافة إلى أمراض الكبد، وتُعد الدهون الحشوية، التي تتراكم حول الأعضاء الداخلية، من أخطر نتائج الإفراط في تناول الحلويات، إذ تسهم في تسريع تكوّن لويحات الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وتصلب الشرايين واحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية، نقلا عن ما ذكره "rbc.ru".

أسباب زيادة الرغبة في الحلويات



وتضيف فاطمة دزغويفا، أن عدم انتظام الوجبات والاعتماد على الوجبات السريعة أثناء التنقل يُعدان من أبرز أسباب زيادة استهلاك السكر. كما قد تنشأ الرغبة الشديدة في تناول الحلويات نتيجة الحرمان المزمن من النوم، والتوتر والضغط النفسي، إلى جانب بعض العادات اليومية التي تعزز هذا الاستهلاك، مثل شرب الشاي والقهوة المُحلاة، وتناول الحلويات مع الوجبات، أو استخدامها كمكافأة.

طرق بسيطة لتقليل السكر



وتقول: «أسهل طريقة لتقليل استهلاك السكر هي تجنب الشعور بالجوع الشديد. ومن الأفضل الانتظار لمدة خمس إلى عشر دقائق قبل تناول أي حلوى بعد الوجبة الرئيسية».

كما تنصح رئيسة قسم الرعاية الغذائية باستبدال الحلويات التقليدية بخيارات صحية مثل الزبادي غير المحلى، وكميات معتدلة من المكسرات، والفواكه، والبسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة.

نصائح للحفاظ على نظام غذائي متوازن



وتؤكد الجهات الصحية أهمية الالتزام بثلاث وجبات رئيسية يومياً، مع وجبة أو وجبتين خفيفتين، واتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتين والألياف في كل وجبة. كما يشدد الخبراء على ضرورة تنظيم النوم، إذ إن الحرمان المزمن منه يزيد من صعوبة التحكم في الرغبة الشديدة في تناول السكر.

