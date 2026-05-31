16 صور توثق وصول بعثة منتخب مصر إلى الولايات المتحدة استعدادًا للمونديال

أنهى النادي الأهلي إجراءات تمديد تعاقد لاعبه الشاب بلال عطية لمدة ثلاثة مواسم، قبل انتقاله إلى صفوف راسينج سانتاندير الإسباني على سبيل الإعارة.

تفاصيل إعارة بلال عطية

واجتاز اللاعب الكشف الطبي بنجاح داخل النادي الإسباني، كما وقع على عقود الإعارة استعدادًا لبدء مشواره الجديد داخل أوروبا، ويتضمن الاتفاق بندًا يمنح راسينج سانتاندير حق تمديد الإعارة لموسم إضافي، مقابل سداد 150 ألف يورو للنادي الأهلي.

ومن المقرر أن يقضي بلال عطية الموسم المقبل ضمن صفوف الفريق الإسباني على سبيل الإعارة، مع إمكانية استمرار التجربة لموسم آخر وفقًا لبنود التعاقد بين الطرفين.

ويستعد راسينج سانتاندير لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 10 يوليو المقبل، استعدادًا للمشاركة في منافسات الدوري الإسباني.

وتأتي إعارة بلال عطية في إطار استراتيجية الأهلي لتطوير لاعبيه الشباب، من خلال منحهم فرصة الاحتكاك بالمستويات الأوروبية واكتساب المزيد من الخبرات، خاصة أن اللاعب يعد من أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين بالنادي.

وشهدت الفترة الماضية عودة راسينج سانتاندير إلى الدوري الإسباني بعد غياب استمر 14 عامًا، حيث كانت آخر مشاركة للفريق في الليجا خلال موسم 2011-2012، قبل أن يعود مجددًا ويبدأ مرحلة جديدة يسعى خلالها لتدعيم صفوفه وتحقيق نتائج إيجابية.