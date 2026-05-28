ارتفاع الكوليسترول في الدم يُعد من أبرز عوامل الخطر للأمراض القلبية والوعائية، ويؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والشرايين، بينما يمكن لبعض العادات الغذائية الحفاظ على مستويات الكوليسترول ضمن الطبيعي.

هناك أطعمة شائعة يمكن أن ترفع الكوليسترول بسرعة وتزيد من احتمالات الإصابة بمشاكل صحية خطيرة. التعرف على هذه الأطعمة والتقليل منها يساهم في حماية القلب وتحسين الصحة العامة.

5 أطعمة قد ترفع الكوليسترول سريعًا

اللحوم المعالجة (مثل النقانق واللحم المقدد):

تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والملح، ما يزيد LDL الكوليسترول الضار، بحسب "mayoclinic".

الأطعمة المقلية:

البطاطس المقلية، الدجاج المقلي، والأطعمة المقلية بالزيوت المهدرجة قد تزيد من مستويات الدهون السيئة في الدم بسرعة.

الجبن كامل الدسم والمنتجات الألبانية الدسمة:

تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة التي تؤثر على الكوليسترول.

المخبوزات الجاهزة والحلويات الصناعية:

مثل الكعك، البسكويت، والكرواسون، لأنها غالبًا غنية بالدهون المهدرجة والسكريات، مما يرفع LDL ويخفض HDL.

الزبدة والسمن الصناعي:

تناولها بكثرة يرفع مستويات الكوليسترول الضار بسرعة، خاصة عند استخدامها يوميًا في الطهي.

وهناك أطعمة تحسن من الكوليسترول:

تشمل مايلي:

الأفوكادو

اللوز وأنواع المكسرات الأخرى

السمك وأحماض أوميجا-3 الدهنية مثل ما يلي:

الماكريل

الرنجة

التونة

السلمون

السلمون المرقط

زيت الزيتون.

