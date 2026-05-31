قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي بمستشفى أم المصريين لم يؤثر على تقديم الخدمات الطبية أو على سلامة المرضى.

وأضاف "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، أن المولدات الاحتياطية عملت فورًا وبالكفاءة المطلوبة، وتم التعامل مع الموقف وفق الإجراءات الفنية المعتمدة.

وأشار إلى أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف، هو إجراء احترازي ومعياري يُطبق لضمان أعلى مستويات الأمان للمرضى عند التعامل مع أي طارئ.

وشهد مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة، اليوم، عطلاً مفاجئاً أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بالكامل.

وعلى الفور، تحركت هيئة الإسعاف المصرية من خلال الدفع بـ 6 سيارات مجهزة، من بينها سيارة مخصصة للحضانات، لنقل الحالات الحرجة والمرضى إلى المستشفيات المجاورة لضمان استمرار رعايتهم الطبية دون توقف.