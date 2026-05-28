أصبح العنب محور اهتمام الأبحاث الطبية، بعد أن كشفت دراسات حديثة عن دوره المحتمل في دعم صحة الجسم والوقاية من عدد من الأمراض المزمنة.

وبحسب ما نقلته صحيفة التليجراف، عن الدكتورة تشاوبينج لي، رئيسة قسم التغذية السريرية في مركز UCLA الطبي بولاية كاليفورنيا، فإن العنب يحتوي على مركبات نباتية فعالة، أبرزها الريسفيراترول، وهو أحد مضادات الأكسدة التي ارتبطت بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ودعم صحة العظام، بل وحتى المساهمة في إبطاء مظاهر الشيخوخة.

هل العنب يخفض الكوليسترول؟



أظهرت دراسة أجرتها "الدكتورة لي"، أن تناول العنب يوميا قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الكلي والضار خلال أسابيع قليلة، دون التأثير على الوزن، لاحتواءه على مركبات الفلافونويد مثل الكاتيكينات والأنثوسيانينات، إضافة إلى الألياف التي تساعد في التخلص من الكوليسترول الزائد، ما ينعكس إيجابا على صحة القلب ويقلل خطر الجلطات.

هل العنب ينظم ضغط الدم؟



يساهم العنب في تحسين مرونة الأوعية الدموية بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه، ما يساعد على تعزيز تدفق الدم وخفض احتمالات ارتفاع ضغط الدم، خاصة عند إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن غني بالفواكه.

دور العنب في تعزيز صحة الجهاز الهضمي



تناول العنب بانتظام يرفع من تنوع البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو عامل مرتبط بتحسين المناعة وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب، كما يعزز وجود بكتيريا مفيدة مثل أكرمانزيا التي تدعم صحة التمثيل الغذائي.

هل العنب يحسن صحة الدماغ؟



العنب قد يساهم في تحسين الذاكرة والانتباه والقدرات الإدراكية، ويعتقد أن الفلافونويدات، وخاصة الأنثوسيانين، تلعب دورا مهما في دعم وظائف الدماغ، إلى جانب الريسفيراترول الذي قد يحد من التغيرات المرتبطة بالأمراض العصبية.

هل العنب يقوي العضلات والعظام؟



تناول العنب قد يساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية وتقليل فقدان العظام مع التقدم في العمر، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة.

ما كمية العنب اليومية المناسبة؟



الحصة المناسبة نحو 80 جراما يوميا (ما يعادل 10 إلى 12 حبة تقريبا)، وتحتوي على سعرات منخفضة مع نسبة جيدة من الماء، ما يجعله خيارا مرطبًا وخفيفا.

