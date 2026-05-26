كم ساعة تبقى اللحوم آمنة خارج الثلاجة في عيد الأضحى؟

كتب : نرمين ضيف الله

02:00 م 26/05/2026 تعديل في 02:59 م

لحمة العيد

مع اقتراب عيد الأضحى وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تصبح السلامة الغذائية أكثر أهمية من أي وقت مضى، خصوصا عند التعامل مع اللحوم النيئة أو المطهية، فترك اللحوم خارج الثلاجة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تكاثر البكتيريا بسرعة، مسببة تسمما غذائيا حتى لو كانت اللحمة تبدو طبيعية.

وكشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، المدة الآمنة لحفظ اللحوم خارج الثلاجة، إلى جانب النصائح الأساسية لتجنب المخاطر، خصوصا خلال عيد الأضحى.

كم ساعة يمكن ترك اللحوم خارج الثلاجة؟

وأوضح القيعي في تصريحات لمصراوي، أن اللحوم النيئة أو المطهية لا يجب أن تبقى خارج الثلاجة أكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة العادية. أما إذا ارتفعت درجة الحرارة عن 32 مئوية، فالمدة الآمنة تقل إلى ساعة واحدة فقط".

وأشار إلى أن هذا ينطبق بشكل خاص في عيد الأضحى، حيث تكثر تحضيرات الأضاحي واللحوم في المنازل والأسواق.

وأضاف أن السبب يعود إلى ما يعرف بـ "منطقة الخطر الحراري"، بين 5 و60 درجة مئوية، حيث تتكاثر البكتيريا بسرعة، وقد تسبب تسمما غذائيا، حتى لو كان شكل أو رائحة اللحمة طبيعيين".

لماذا تعتبر اللحوم خارج الثلاجة خطرة؟

أوضح القيعي أن البكتيريا والسموم الناتجة عنها لا تظهر بالعين المجردة أو بالرائحة، مما يجعل الالتزام بالمدة الزمنية الآمنة أمرا ضروريا، خصوصا في عيد الأضحى، لحماية الأسرة من أي تسمم غذائي، لا سيما الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

