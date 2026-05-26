ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى ويؤكد عمق العلاقات الثنائية

كتب : أحمد عبدالمنعم

02:55 م 26/05/2026

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الملك حمد بن عيسى وجه للرئيس التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والرقي والازدهار.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ثمن تلك اللفتة الكريمة من جانب ملك البحرين، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على الشعب البحريني الشقيق نعمة الأمن والاستقرار.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والبحرين، وما توليه قيادتا البلدين من حرص على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والازدهار.

كما شهد الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور السياسي الثنائي إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

