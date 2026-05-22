مع تزايد استعدادات الأسر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، يحرص كثيرون على تخزين لحوم الأضاحي بكميات تكفي لأسابيع أو أشهر، لكن بعض العادات الخاطئة أثناء الحفظ قد تؤدي إلى تلف اللحوم وفقدان قيمتها الغذائية وطعمها الطبيعي.

وبحسب موقع موقع هيلث، يؤكد خبراء التغذية أن الحفاظ على جودة اللحوم يبدأ من طريقة التعامل معها بعد الذبح مباشرة، مشيرين إلى أن التخزين العشوائي أو التجميد غير الصحيح قد يزيد من فرص نمو البكتيريا ويؤثر على سلامة الطعام.

اترك اللحوم تبرد أولا

ينصح المختصون بعدم وضع اللحوم داخل الفريزر فور الذبح وهي ما تزال ساخنة، لأن ذلك يؤدي إلى احتباس الرطوبة داخل العبوات ويؤثر على قوام اللحوم وجودتها.

ويفضل ترك اللحوم داخل الثلاجة لعدة ساعات حتى تبرد تدريجيا قبل بدء عملية التجميد.

قسم اللحوم حسب الاستخدام

كما يفضل تقسيم اللحوم إلى كميات صغيرة مناسبة لكل وجبة، لتجنب فك تجميد كميات كبيرة ثم إعادة حفظها مرة أخرى، وهي من أكثر العادات التي قد تسرع فساد اللحوم.

وينصح أيضا باستخدام أكياس أو عبوات محكمة الغلق مع محاولة تفريغ الهواء منها قدر الإمكان، إلى جانب كتابة تاريخ التخزين على كل عبوة.

احرص على درجة التجميد المناسبة

ويشدد الخبراء على ضرورة أن تكون درجة حرارة الفريزر عند -18 درجة مئوية أو أقل، لضمان حفظ اللحوم بشكل آمن لفترات طويلة.

كما تختلف مدة التخزين حسب نوع اللحوم، إذ تحتاج الكبدة واللحوم المفرومة إلى الاستهلاك بشكل أسرع مقارنة باللحوم الحمراء الكبيرة.

لا تترك اللحوم تذوب خارج الثلاجة

ومن الأخطاء الشائعة أيضا إذابة اللحوم في درجة حرارة الغرفة، وهو ما قد يساهم في تكاثر البكتيريا بسرعة.

ويؤكد المختصون أن الطريقة الآمنة تكون بنقل اللحوم من الفريزر إلى الثلاجة قبل الطهي بعدة ساعات، مع تجنب إعادة تجميد اللحوم بعد ذوبانها للحفاظ على سلامتها الغذائية.

