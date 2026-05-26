أكدت الدكتورة ليودميلا سوسنينا، المتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أن الكبد يؤدي دورا أساسيا في عمليات الأيض وهضم الطعام والتخلص من السموم، إضافة إلى مساهمته في الحفاظ على التوازن الطبيعي لوظائف الجسم.

وأوضحت أن الكبد يتميز بقدرته على تجديد خلاياه، لكنه يحتاج إلى دعم مستمر من خلال نظام غذائي صحي ومتوازن يساعده على أداء وظائفه بكفاءة.

وأشارت إلى أن الخضروات تعد من أهم الأطعمة الداعمة لصحة الكبد، خاصة البروكلي والملفوف الصيني والخضراوات الورقية، إلى جانب الأفوكادو والبنجر والجزر، لما تحتويه من مضادات أكسدة تساهم في حماية خلايا الكبد من التلف وتعزز عملية تجددها، بحسب جازيتا.رو.

كما لفتت إلى أهمية تناول الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الدقيقة، مثل الموز والليمون والجريب فروت والعنب والتوت بأنواعه، مؤكدة أن هذه الثمار لا تدعم صحة الكبد فقط، بل تساعد أيضا في تقوية الجهاز المناعي.

ونصحت الطبيبة بإدخال الشوفان ضمن النظام الغذائي بانتظام، لأنه غني بالألياف ومادة "البيتا جلوكان" التي تساعد على تقليل الالتهابات وخفض خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

وأضافت أن الدهون الصحية تلعب دورا مهما في دعم وظائف الكبد، خاصة أحماض أوميجا 3 الموجودة في الأسماك الدهنية، والتي تساهم في تحسين عمليات التمثيل الغذائي وتخفيف الالتهابات.

وأوصت بتناول الأسماك الدهنية ثلاث مرات أسبوعيا على الأقل، مشيرة إلى إمكانية استخدام مكملات زيت السمك بعد استشارة الطبيب في حال عدم القدرة على تناول الأسماك بانتظام.

كما أكدت أن المكسرات مثل الجوز واللوز والكاجو مفيدة للكبد بفضل احتوائها على الدهون غير المشبعة والفيتامينات ومضادات الأكسدة، لكنها شددت على ضرورة الاعتدال في تناولها بسبب ارتفاع سعراتها الحرارية.

وأوصت أيضا باستخدام زيت الزيتون غير المعالج حراريا، لما له من دور في تقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين صحة الكبد.

وفيما يتعلق بالمشروبات، أشارت إلى فوائد الشاي الأخضر والعصائر الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية، مضيفة أن القهوة تعد من أكثر المشروبات المفيدة للكبد عند تناولها باعتدال.

وأوضحت أن شرب كوب إلى كوبين من القهوة يوميا قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني وبعض أمراض الكبد المزمنة وحتى بعض أنواع السرطان.

واختتمت بالتأكيد على أن الحفاظ على صحة الكبد لا يتطلب أنظمة غذائية قاسية، بل يعتمد بشكل أساسي على اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتينات والدهون الصحية والفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية.