لقي شخصين مصرعهم وأصيب 7 آخرين إثر تعرضهم لحادث تصادم عدة سيارات ملاكي على طريق العين السخنة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، كما جرى إيداع جثامين المتوفين داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل حادث التصادم

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم عدة سيارات ملاكي على طريق السخنة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

إيداع المتوفين في المشرحة

بالفحص تبين وقوع الحادث تجاه طريق العين السخنة، حيث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

كما جرى إيداع جثامين المتوفين داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها