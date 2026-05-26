مع اقتراب عيد الأضحى يزداد تخزين اللحوم داخل المنازل، ما يدفع كثيرين إلى ارتكاب أخطاء شائعة أثناء الحفظ قد تؤثر على جودة اللحم وطعمه، وأحيانا تزيد من احتمالات التلوث البكتيري إذا لم تتبع الطرق الصحيحة في التخزين.

أبرز الأخطاء التي يقع فيها البعض عند حفظ لحوم العيد

وحذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، من أبرز الأخطاء التي يقع فيها البعض عند حفظ لحوم العيد، موضحا أن طريقة التخزين الصحيحة تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على القيمة الغذائية وسلامة الأسرة.

وأكد القيعي في تصريحات لـ"مصراوي"، أن إدخال اللحوم إلى الفريزر مباشرة بعد الذبح من أكثر الأخطاء شيوعا، موضحا أن اللحم يحتاج إلى فترة راحة داخل الثلاجة تتراوح بين 6 و24 ساعة قبل التجميد، حتى تستقر الأنسجة ويحافظ على قوامه بعد الطهي.

وأضاف أن تكديس اللحوم وهي ساخنة داخل الفريزر يرفع درجة حرارته الداخلية ويزيد من الرطوبة، ما قد يهيئ بيئة لنمو البكتيريا، إلى جانب تأثيره على باقي الأطعمة المخزنة.

أهمية تقسيم اللحوم إلى حصص صغيرة

وشدد على أهمية تقسيم اللحوم إلى حصص صغيرة بدلا من تخزينها في كيس واحد، لتجنب إعادة التجميد المتكرر الذي يقلل الجودة ويزيد المخاطر الصحية، كما حذر من غسل اللحوم قبل التخزين لما قد يسببه من انتشار البكتيريا داخل المطبخ.

وأوضح أن استخدام أكياس غير محكمة الإغلاق يؤدي إلى ما يعرف بـ"حروق التجميد"، ما يضر بجودة اللحوم، داعيا إلى استخدام أكياس تفريز سميكة أو عبوات محكمة.

كما لفت إلى أهمية تدوين تاريخ التخزين، والالتزام بطريقة إذابة آمنة داخل الثلاجة أو باستخدام الماء البارد، محذرا من ترك اللحوم في درجة حرارة الغرفة، أو إعادة تجميدها بعد الذوبان الكامل لما لذلك من آثار سلبية على الجودة والسلامة الغذائية.

