أحمد الضبع

تساهم بعض الأطعمة في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وإبطاء امتصاص الجلوكوز، ما يساعد على استقرار مستويات السكر عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.

وتعلقا على ذلك، قال معتمد جمال، أخصائي التغذية العلاجية، إن اختيار الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين والدهون الصحية يلعب دورا مهما في التحكم في معدل السكر بالدم، خاصة مع تقليل السكريات البسيطة والأطعمة المصنعة.

أطعمة تساعد على ضبط مستويات السكر

وأوضح جمال في تصريحات لمصراوي أن هناك 6 أطعمة تساعد على ضبط مستويات السكر، أبرزها:

الشوفان

يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد على إبطاء امتصاص السكر وتحسين الشعور بالشبع لفترة أطول.

البقوليات

مثل العدس والفول والحمص، إذ تساعد على استقرار مستوى السكر بفضل احتوائها على البروتين والألياف.

الخضروات الورقية

كالسبانخ والجرجير والخس، وهي منخفضة السعرات والكربوهيدرات وتحتوي على عناصر مفيدة لصحة الجسم.

المكسرات

مثل اللوز والجوز، إذ تساهم الدهون الصحية الموجودة بها في تقليل مقاومة الأنسولين عند تناولها باعتدال.

الزبادي اليوناني

يعد من الخيارات الجيدة لمرضى السكري لاحتوائه على البروتين وقلة نسبة السكر مقارنة ببعض منتجات الألبان الأخرى.

القرفة

تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة قد تساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل ارتفاع السكر بعد الوجبات.

ونصح بضرورة ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتجنب الإفراط في الحلويات والمشروبات السكرية، مع الحرص على متابعة مستويات السكر بشكل دوري.

