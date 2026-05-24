إعلان

5 قواعد تساعدك في اختيار اللحوم الطازجة في عيد الأضحى

كتب : أحمد الضبع

03:00 م 24/05/2026

اللحوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وزيادة الإقبال على شراء اللحوم، وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين، للمساعدة في اختيار اللحوم الطازجة وتجنب شراء منتجات غير صالحة قد تسبب مشكلات صحية أو تسمما غذائيا.

كيف يمكن التأكد من جودة اللحوم؟

وأكدت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن التأكد من جودة اللحوم يبدأ من الفحص الظاهري للحوم والأحشاء الداخلية، مع ضرورة الشراء من أماكن موثوقة تخضع للرقابة البيطرية.

وأوضحت أن أولى علامات اللحوم الطازجة تتمثل في اللون الوردي الطبيعي والقوام المتماسك، مشيرة إلى أن اللحوم السليمة لا تترك أثرا غائرا عند الضغط عليها، كما تتميز برائحة طبيعية غير نفاذة.

وحذرت وزارة الصحة من شراء اللحوم ذات الرائحة الغريبة أو الملمس اللزج، باعتبارها من أبرز المؤشرات التي تدل على فساد اللحوم أو سوء حفظها.

علامات تكشف اللحوم الطازجة

وأضافت أن لون الدهون يعد من العلامات المهمة أيضا، إذ تكون الدهون بيضاء ناصعة في اللحوم الجاموسي والضأن، بينما تميل إلى الاصفرار في اللحوم البقري، وهو أمر طبيعي يساعد المستهلك على التمييز بين أنواع اللحوم المختلفة.

وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من سلامة الأحشاء والأعضاء الداخلية مثل الكبد والأمعاء، مع الانتباه لوجود أي تكيسات أو تغيرات غير طبيعية في الأنسجة، لما قد تمثله من مخاطر صحية.

كما نصحت المواطنين بعدم شراء اللحوم مجهولة المصدر، والحرص على وجود ختم المجزر الرسمي على الذبائح، باعتباره دليلا على خضوعها للفحص البيطري والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

اقرأ أيضًا:

ليس للجميع.. فئات معرضة لمخاطر صحية عند تناول لحم الضأن

لحوم الأضاحي.. فوائد عديدة للضأن وطريقة آمنة لتناوله

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

اللحوم عيد الأضحى الكبد الدهون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البنك الأهلي يطلق أول منتج تمويلي مخصص للمباني الخضراء في السوق المصرية
أخبار البنوك

البنك الأهلي يطلق أول منتج تمويلي مخصص للمباني الخضراء في السوق المصرية
الجنايات تأمر بضبط وإحضار جيهان الشماشرجي بتهمة السرقة بالإكراه
حوادث وقضايا

الجنايات تأمر بضبط وإحضار جيهان الشماشرجي بتهمة السرقة بالإكراه
4 أبراج قد تتخلص من القلق والخوف في العيد.. أبرزهم الثور
علاقات

4 أبراج قد تتخلص من القلق والخوف في العيد.. أبرزهم الثور
أجرأ إطلالات النجمات العرب على السجادة الحمراء في مهرجان كان 2026
الموضة

أجرأ إطلالات النجمات العرب على السجادة الحمراء في مهرجان كان 2026
إيمي طلعت زكريا تنشر صور جديدة من حفل زفاف نجل إدوارد
زووم

إيمي طلعت زكريا تنشر صور جديدة من حفل زفاف نجل إدوارد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
الشعاب المرجانية ظهرت.. انحسار البحر بشواطئ جنوب سيناء 30 مترًا