مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وزيادة الإقبال على شراء اللحوم، وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين، للمساعدة في اختيار اللحوم الطازجة وتجنب شراء منتجات غير صالحة قد تسبب مشكلات صحية أو تسمما غذائيا.

كيف يمكن التأكد من جودة اللحوم؟

وأكدت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن التأكد من جودة اللحوم يبدأ من الفحص الظاهري للحوم والأحشاء الداخلية، مع ضرورة الشراء من أماكن موثوقة تخضع للرقابة البيطرية.

وأوضحت أن أولى علامات اللحوم الطازجة تتمثل في اللون الوردي الطبيعي والقوام المتماسك، مشيرة إلى أن اللحوم السليمة لا تترك أثرا غائرا عند الضغط عليها، كما تتميز برائحة طبيعية غير نفاذة.

وحذرت وزارة الصحة من شراء اللحوم ذات الرائحة الغريبة أو الملمس اللزج، باعتبارها من أبرز المؤشرات التي تدل على فساد اللحوم أو سوء حفظها.

علامات تكشف اللحوم الطازجة

وأضافت أن لون الدهون يعد من العلامات المهمة أيضا، إذ تكون الدهون بيضاء ناصعة في اللحوم الجاموسي والضأن، بينما تميل إلى الاصفرار في اللحوم البقري، وهو أمر طبيعي يساعد المستهلك على التمييز بين أنواع اللحوم المختلفة.

وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من سلامة الأحشاء والأعضاء الداخلية مثل الكبد والأمعاء، مع الانتباه لوجود أي تكيسات أو تغيرات غير طبيعية في الأنسجة، لما قد تمثله من مخاطر صحية.

كما نصحت المواطنين بعدم شراء اللحوم مجهولة المصدر، والحرص على وجود ختم المجزر الرسمي على الذبائح، باعتباره دليلا على خضوعها للفحص البيطري والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

