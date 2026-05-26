تكثف البنوك عمليات تغذية ماكينات الصراف الآلي "ATM" وإجراء دوريات مكوكية من الموظفين بالتعاون مع شركات نقل الأموال على مدار اليوم وخلال إجازة عيد الأضحى، لتلبية الطلب المتزايد على السحب النقدي في ظل إغلاق الفروع لمدة 6 أيام متتالية، حسب تأكيدات مسؤولين في بعض البنوك.

وتغلق البنوك فروعها من الثلاثاء حتى الأحد بمناسبة عطلة عيد الأضحى، على أن تستأنف الأعمال صباح الاثنين وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

دوريات مكوكية لمواجهة أزمة نقص الكاش

وأكدت مصادر مصرفية أن ماكينات الصراف الآلي تغذى أكثر من مرة يوميا، خاصة خلال المواسم والأعياد التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات السحب النقدي.

كما تعمل شركات نقل الأموال بالتنسيق مع البنوك على تعزيز السيولة داخل الماكينات بأقصى طاقة ممكنة، رغم سرعة نفادها نتيجة الإقبال الكبير من العملاء.

خدمات دفع إلكترونية بديلة للسحب النقدي

وشددت بعض البنوك على أهمية استخدام الخدمات الإلكترونية، مثل تطبيقات الموبايل البنكي والإنترنت البنكي والمحافظ الذكية وخدمة "إنستاباي"، باعتبارها بدائل أسرع وأسهل لإجراء المعاملات المالية دون الحاجة إلى النقد.

أزمة نقص الكاش خلال إجازة العيد

وكشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن عملاء البنك الأهلي سحبوا نحو 9 مليارات جنيه من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك خلال يومي الأحد والاثنين فقط، بالتزامن مع صرف الرواتب والمعاشات والاستعدادات لعيد الأضحى.

وكان البنك الأهلي قد أعلن سابقا أن إجمالي السحوبات النقدية خلال إجازة عيد الفطر الماضية بلغ نحو 26.5 مليار جنيه على مدار 9 أيام، تزامن جزء منها مع صرف الرواتب.

ويضم القطاع المصرفي المصري نحو 30 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة في مختلف المحافظات، من بينها نحو 7 آلاف ماكينة تابعة للبنك الأهلي المصري.