ترتبط أجواء عيد الأضحى لدى كثير من الأسر بالعزائم والوجبات الغنية باللحوم، لكن الإفراط في تناولها خلال أيام قليلة قد يسبب ضغطا على الجهاز الهضمي والكلى، خاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ووفقا لموقع Healthline، فإن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والدهون بشكل متكرر قد يزيد من مشكلات الهضم وارتفاع حمض اليوريك والضغط على الكلى، خاصة مع قلة شرب المياه والإفراط في الأطعمة الدسمة.

ما الكمية المناسبة من اللحوم يوميا؟

يشير أطباء التغذية إلى أن الكمية المعتدلة من اللحوم يوميا تتراوح غالبا بين 100 و150 جراما للشخص البالغ، وهي كمية تكفي للحصول على البروتين والعناصر الغذائية دون تحميل الجسم كميات زائدة من الدهون والبروتينات الحيوانية.

أما تجاوز هذه الكمية بشكل كبير، خاصة في أكثر من وجبة يوميا، فقد يزيد الضغط على المعدة والكبد والكلى، ويؤدي إلى اضطرابات صحية مختلفة.

ماذا يحدث عند الإفراط في تناول اللحوم؟

قد يؤدي تناول اللحوم بكثرة إلى:

-الانتفاخ وعسر الهضم

-الحموضة واضطرابات المعدة

-الإمساك بسبب قلة الألياف

-زيادة الضغط على الكلى

-ارتفاع حمض اليوريك في الجسم

-الشعور بالخمول والإرهاق بعد الأكل

هل اللحوم تؤثر على الكلى؟

يؤكد خبراء الصحة أن البروتينات الحيوانية تحتوي على مركبات تتحول داخل الجسم إلى حمض اليوريك، وهو ما قد يزيد الضغط على الكلى ويرفع احتمالات تكون الحصوات لدى بعض الأشخاص، خاصة مع قلة شرب الماء.

كيف تتناول اللحوم بطريقة صحية؟

ينصح الأطباء خلال أيام العيد بـ:

-تناول كميات معتدلة من اللحوم

-الإكثار من شرب المياه

-تناول السلطات والخضروات الغنية بالألياف

-تقليل الدهون والمقليات

-تجنب الإفراط في المشروبات الغازية

كما يفضل الحصول على فترات راحة بين الوجبات وعدم تناول اللحوم في كل وجبة خلال اليوم، لتقليل الضغط على الجهاز الهضمي والحفاظ على توازن الجسم.

