إعلان

اللحوم في العيد.. ما الكمية التي قد تضر بصحتك؟

كتب : محمود عبده

09:30 م 24/05/2026

اللحوم الحمراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ترتبط أجواء عيد الأضحى لدى كثير من الأسر بالعزائم والوجبات الغنية باللحوم، لكن الإفراط في تناولها خلال أيام قليلة قد يسبب ضغطا على الجهاز الهضمي والكلى، خاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ووفقا لموقع Healthline، فإن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والدهون بشكل متكرر قد يزيد من مشكلات الهضم وارتفاع حمض اليوريك والضغط على الكلى، خاصة مع قلة شرب المياه والإفراط في الأطعمة الدسمة.

ما الكمية المناسبة من اللحوم يوميا؟

يشير أطباء التغذية إلى أن الكمية المعتدلة من اللحوم يوميا تتراوح غالبا بين 100 و150 جراما للشخص البالغ، وهي كمية تكفي للحصول على البروتين والعناصر الغذائية دون تحميل الجسم كميات زائدة من الدهون والبروتينات الحيوانية.

أما تجاوز هذه الكمية بشكل كبير، خاصة في أكثر من وجبة يوميا، فقد يزيد الضغط على المعدة والكبد والكلى، ويؤدي إلى اضطرابات صحية مختلفة.

ماذا يحدث عند الإفراط في تناول اللحوم؟

قد يؤدي تناول اللحوم بكثرة إلى:

-الانتفاخ وعسر الهضم

-الحموضة واضطرابات المعدة

-الإمساك بسبب قلة الألياف

-زيادة الضغط على الكلى

-ارتفاع حمض اليوريك في الجسم

-الشعور بالخمول والإرهاق بعد الأكل

هل اللحوم تؤثر على الكلى؟

يؤكد خبراء الصحة أن البروتينات الحيوانية تحتوي على مركبات تتحول داخل الجسم إلى حمض اليوريك، وهو ما قد يزيد الضغط على الكلى ويرفع احتمالات تكون الحصوات لدى بعض الأشخاص، خاصة مع قلة شرب الماء.

كيف تتناول اللحوم بطريقة صحية؟

ينصح الأطباء خلال أيام العيد بـ:

-تناول كميات معتدلة من اللحوم

-الإكثار من شرب المياه

-تناول السلطات والخضروات الغنية بالألياف

-تقليل الدهون والمقليات

-تجنب الإفراط في المشروبات الغازية

كما يفضل الحصول على فترات راحة بين الوجبات وعدم تناول اللحوم في كل وجبة خلال اليوم، لتقليل الضغط على الجهاز الهضمي والحفاظ على توازن الجسم.

اقرأ أيضًا:

ليس للجميع.. فئات معرضة لمخاطر صحية عند تناول لحم الضأن

لحوم الأضاحي.. فوائد عديدة للضأن وطريقة آمنة لتناوله

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

اللحوم عيد الأضحى الكلى

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"أحلى البنات".. مي عز الدين تتألق بإطلالة كاجوال والجمهور يغازلها
زووم

"أحلى البنات".. مي عز الدين تتألق بإطلالة كاجوال والجمهور يغازلها
متحدث الصحة: مصر خالية من الإيبولا.. وجاهزية كاملة بالمنافذ الحدودية
أخبار مصر

متحدث الصحة: مصر خالية من الإيبولا.. وجاهزية كاملة بالمنافذ الحدودية
أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق
زووم

أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق
"ادعى أنها ابنته".. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على عامل تحرش بطفلة في مدينة
حوادث وقضايا

"ادعى أنها ابنته".. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على عامل تحرش بطفلة في مدينة
لافتة مؤثرة من جماهير ليفربول في وداع محمد صلاح.. ماذا كتب عليها؟
رياضة عربية وعالمية

لافتة مؤثرة من جماهير ليفربول في وداع محمد صلاح.. ماذا كتب عليها؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان