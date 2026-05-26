توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون أمريكيون إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المصحوب بما يعرف بـ"الهالة" قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بغيرهم.

وأوضح الباحثون أن "الهالة" تشير إلى مجموعة من الاضطرابات البصرية أو الحسية التي تسبق نوبة الصداع، وتشمل ظهور ومضات ضوئية أو خطوط متعرجة أو نقاط عمياء في مجال الرؤية، إضافة إلى الشعور بالتنميل أو الوخز الذي قد يبدأ في اليد ويمتد إلى الوجه، بحسب لينتا.رو.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 11 ألف شخص يبلغ متوسط أعمارهم 72 عاما، ولم يكن أي منهم قد تعرض لسكتة دماغية عند بداية البحث.

وخلال فترة متابعة استمرت ست سنوات، سجلت السكتات الدماغية لدى 3% من المشاركين الذين لا يعانون من الصداع النصفي، و4% لدى المصابين بالصداع النصفي التقليدي، بينما ارتفعت النسبة إلى 5% بين المصابين بالصداع النصفي المصحوب بهالة.

وبعد الأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى مثل العمر وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، توصل الباحثون إلى أن الصداع النصفي المصحوب بهالة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 73%.

في المقابل، لم تُظهر الدراسة وجود علاقة مماثلة بين السكتة الدماغية والصداع النصفي غير المصحوب بهالة.

كما كشفت النتائج أن الرجال الذين تقل أعمارهم عن 72 عاما ويعانون من الصداع النصفي كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بما يزيد على 3.5 مرة، في حين لم يلاحظ الباحثون نفس التأثير لدى النساء أو الرجال الأكبر سنا.