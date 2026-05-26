إعلان

8 أعراض تكشف الإصابة بجرثومة المعدة.. منها الانتفاخ

كتب : أسماء العمدة

03:00 م 26/05/2026

جرثومة المعدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جرثومة المعدة من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، إذ تصيب ملايين الأشخاص حول العالم، وقد تبقى لفترات طويلة داخل الجسم دون أن يدرك المصاب ذلك، قبل أن تبدأ أعراض مزعجة في الظهور تؤثر على الجهاز الهضمي والصحة العامة.

أين تعيش جرثومة المعدة؟

وبحسب موقع Mayo Clinic، فإن جرثومة المعدة، أو البكتيريا الحلزونية، تعيش داخل بطانة المعدة وتسبب التهابات قد تؤدي في بعض الحالات إلى قرحة المعدة إذا لم يتم علاجها.

هناك عدة علامات قد تشير إلى الإصابة بجرثومة المعدة، أبرزها:

- ألم أو حرقان في المعدة، خاصة عند الجوع.

- الانتفاخ وكثرة الغازات.

- الغثيان والرغبة في القيء.

- فقدان الشهية.

- التجشؤ بشكل متكرر.

- الشعور بالشبع سريعا.

- رائحة فم كريهة.

- فقدان الوزن دون سبب واضح.

كما أن استمرار هذه الأعراض لفترة طويلة يستدعي إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من وجود الجرثومة.

كيف تنتقل جرثومة المعدة؟

- تناول طعام أو مياه ملوثة.

- عدم غسل اليدين جيدًا.

- مشاركة أدوات الطعام مع شخص مصاب.

- كما تزداد فرص الإصابة في الأماكن المزدحمة أو مع سوء النظافة الشخصية.

ماذا يحدث إذا تم إهمالها؟

إهمال علاج جرثومة المعدة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية، منها، قرحة المعدة، والتهابات مزمنة بالمعدة، نزيف بالجهاز الهضمي، وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة في بعض الحالات النادرة.

طرق العلاج والوقاية

يعتمد العلاج عادة على المضادات الحيوية إلى جانب أدوية تقلل أحماض المعدة، مع ضرورة الالتزام الكامل بالعلاج الذي يحدده الطبيب.

غسل اليدين باستمرار.

تجنب الأطعمة غير النظيفة.

شرب مياه آمنة.

عدم مشاركة أدوات الطعام الشخصية.

اقرأ أيضًا:

حسام موافي يوضح كيفية انتقال جرثومة المعدة وأسباب الإصابة بها

حسام موافي يوضح الفرق بين نوعي الاكتئاب.. ويقدم روشتة للتعافي من صدمة الفقد

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

جرثومة المعدة صحة الانتفاخ

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

القائمة الكاملة لأفلام ومسرحيات عيد الأضحى على "MBC مصر"
زووم

القائمة الكاملة لأفلام ومسرحيات عيد الأضحى على "MBC مصر"
مفاجأة.. صاحب «إيجيبت كدا كدا» يكشف هويته بصورة من البطاقة الصحية
علاقات

مفاجأة.. صاحب «إيجيبت كدا كدا» يكشف هويته بصورة من البطاقة الصحية
قصة قصر تاج محل.. أعظم هدية غرامية في التاريخ (فيديو وصور)
شئون عربية و دولية

قصة قصر تاج محل.. أعظم هدية غرامية في التاريخ (فيديو وصور)
"لا ملاذ آمن الآن".. المرشد الإيراني يلوّح برسائل تصعيدية ضد أمريكا
شئون عربية و دولية

"لا ملاذ آمن الآن".. المرشد الإيراني يلوّح برسائل تصعيدية ضد أمريكا
7 أعراض تشير إلى نقص الحديد في الجسم
نصائح طبية

7 أعراض تشير إلى نقص الحديد في الجسم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة