جرثومة المعدة من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، إذ تصيب ملايين الأشخاص حول العالم، وقد تبقى لفترات طويلة داخل الجسم دون أن يدرك المصاب ذلك، قبل أن تبدأ أعراض مزعجة في الظهور تؤثر على الجهاز الهضمي والصحة العامة.

أين تعيش جرثومة المعدة؟

وبحسب موقع Mayo Clinic، فإن جرثومة المعدة، أو البكتيريا الحلزونية، تعيش داخل بطانة المعدة وتسبب التهابات قد تؤدي في بعض الحالات إلى قرحة المعدة إذا لم يتم علاجها.

هناك عدة علامات قد تشير إلى الإصابة بجرثومة المعدة، أبرزها:

- ألم أو حرقان في المعدة، خاصة عند الجوع.

- الانتفاخ وكثرة الغازات.

- الغثيان والرغبة في القيء.

- فقدان الشهية.

- التجشؤ بشكل متكرر.

- الشعور بالشبع سريعا.

- رائحة فم كريهة.

- فقدان الوزن دون سبب واضح.

كما أن استمرار هذه الأعراض لفترة طويلة يستدعي إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من وجود الجرثومة.

كيف تنتقل جرثومة المعدة؟

- تناول طعام أو مياه ملوثة.

- عدم غسل اليدين جيدًا.

- مشاركة أدوات الطعام مع شخص مصاب.

- كما تزداد فرص الإصابة في الأماكن المزدحمة أو مع سوء النظافة الشخصية.

ماذا يحدث إذا تم إهمالها؟

إهمال علاج جرثومة المعدة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية، منها، قرحة المعدة، والتهابات مزمنة بالمعدة، نزيف بالجهاز الهضمي، وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة في بعض الحالات النادرة.

طرق العلاج والوقاية

يعتمد العلاج عادة على المضادات الحيوية إلى جانب أدوية تقلل أحماض المعدة، مع ضرورة الالتزام الكامل بالعلاج الذي يحدده الطبيب.

غسل اليدين باستمرار.

تجنب الأطعمة غير النظيفة.

شرب مياه آمنة.

عدم مشاركة أدوات الطعام الشخصية.

